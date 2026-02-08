Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.


08 Şubat 2026 22:46
Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.
Öğretmenler artık yer değiştiremez oldu. Zorunlu hizmetini yapıp rahatlamak isteyen öğretmenler yanlış politikalar yüzünden cezalandırıldı ve ikinci üçüncü kez zorunlu hizmet yapıyor. Bu gidişle yapmaya da devam edecek. Devletin zorunlu hizmet affı çıkarmak gibi bir yetkisinin olmaması lazım. Çünkü onun yerine diğer öğretmen defalarca yapmak zorunda kalıyor. İl merkezleri ve Batı depo öğretmen kaynıyor. Devletin parası heba ediliyor. Zorunlu hizmetini yapan öğretmenler mağdur ediliyor. Derhal zorunlu hizmet afları iptal edilmeli ve herkes görevini yapmalı. Bize yapılan bu zulüm son bulmalı

majesteleri7
Daire Başkanı
08 Şubat 2026 22:48

Adam zorunlu hizmete artırımlı puanı bile kaldırdı sen af geri alınsın diyosun.sendikalarda durmaya devam


Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 23:22
o da doğru

jajacoelho
Genel Müdür
08 Şubat 2026 23:29

Kazanılmış hak iptal edilemez.Ataması olmayan öğretmenler de son 15 yılın atamaları iptal edilsin biz atanalım hakkariye razıyız derse ne diycen..o zaman biz atandık kazanılmış hak dersin


dobradam
Aday Memur
08 Şubat 2026 23:35
Nasıl iptal edilemez. Zorunlu hizmet bölgesinde çalışanlara verilen ek hizmet puanı kazanılmış hak değil miydi? Artık iptal edildi verilmiyor. Kaldı ki senin yapmadığın zorunlu hizmeti ben niye senin yerine de yapıyorum? Geçin efendim o ayakları!

Banu Akkan
Aday Memur
08 Şubat 2026 23:53
hiç zorunlu hizmetini yapanla yapmayan bir olur mu

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Şubat 2026 00:25

Size eksi atanlar kanunun işleyişini bilmeyenler herhalde.

Belirttiğiniz gibi bu tip durumlarda bireyin aleyhine olacak şeylerde geriye işlem yapılmıyor.

Yürütme organı bu tip uygulamalarında gerekçelerini doğru ve şeffaf olarak sunmadıkça, uygulamaları her zaman tartışılacaktır.

jajacoelho, 3 saat önce

Kazanılmış hak iptal edilemez.Ataması olmayan öğretmenler de son 15 yılın atamaları iptal edilsin biz atanalım hakkariye razıyız derse ne diycen..o zaman biz atandık kazanılmış hak dersin


fatih ç.
Genel Müdür
09 Şubat 2026 01:00

Verilmemiş olan, gelecekteki ek hizmet puanı iptal edildi. Geriye dönük olarak verilen puanlar silinmedi. İptal de edilmedi hatta%50 arttırımla sınırlandı. Benimki devam ediyor.

dobradam, 2 saat önce
Nasıl iptal edilemez. Zorunlu hizmet bölgesinde çalışanlara verilen ek hizmet puanı kazanılmış hak değil miydi? Artık iptal edildi verilmiyor. Kaldı ki senin yapmadığın zorunlu hizmeti ben niye senin yerine de yapıyorum? Geçin efendim o ayakları!
