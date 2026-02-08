Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.

Öğretmenler artık yer değiştiremez oldu. Zorunlu hizmetini yapıp rahatlamak isteyen öğretmenler yanlış politikalar yüzünden cezalandırıldı ve ikinci üçüncü kez zorunlu hizmet yapıyor. Bu gidişle yapmaya da devam edecek. Devletin zorunlu hizmet affı çıkarmak gibi bir yetkisinin olmaması lazım. Çünkü onun yerine diğer öğretmen defalarca yapmak zorunda kalıyor. İl merkezleri ve Batı depo öğretmen kaynıyor. Devletin parası heba ediliyor. Zorunlu hizmetini yapan öğretmenler mağdur ediliyor. Derhal zorunlu hizmet afları iptal edilmeli ve herkes görevini yapmalı. Bize yapılan bu zulüm son bulmalı

Öğretmenler artık yer değiştiremez oldu. Zorunlu hizmetini yapıp rahatlamak isteyen öğretmenler yanlış politikalar yüzünden cezalandırıldı ve ikinci üçüncü kez zorunlu hizmet yapıyor. Bu gidişle yapmaya da devam edecek. Devletin zorunlu hizmet affı çıkarmak gibi bir yetkisinin olmaması lazım. Çünkü onun yerine diğer öğretmen defalarca yapmak zorunda kalıyor. İl merkezleri ve Batı depo öğretmen kaynıyor. Devletin parası heba ediliyor. Zorunlu hizmetini yapan öğretmenler mağdur ediliyor. Derhal zorunlu hizmet afları iptal edilmeli ve herkes görevini yapmalı. Bize yapılan bu zulüm son bulmalı