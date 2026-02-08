4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir mi

Merhaba Değerli Memurlar.Net Üyeleri

Ben şuanda İstanbul'da Adalet Bakanlığı'nda 4/b sözleşmeli zabıt katibi olarak görev yapıyorum. İçişleri Bakanlığı'na geçmek istiyorum orası da bana bu durumun ancak geçici görevlendirme ile mümkün olacağını söyledi. Ben kendi kurumumla konuştum, onlar da bana hem 4/b sözleşmeli kamu personelinin geçici görevlendirme hakkının bulunmadığını, hem de o hususun valilik kanalıyla olacağını, adliyenin ise valiliğe bağlı olmadığını söyledi. Sizce 4/b sözleşmeli kamu personeli olmama rağmen valilik kanalıyla yada bakanlıklar arası istişare ile adalet bakanlığından İçişleri bakanlığına geçici görevlendirme ile gidebilir miyim, bu mümkün müdür, eğer ki mümkün ise de görevlendirme talebini şuan görev yaptığım kurum olan Adalet Bakanlığı mı yoksa İçişleri bakanlığı mı bulunmalıdır, yardımcı olursanız sevinirim. Saygılarımla