Üniversite Becayiş

09 Şubat 2026 00:23
Afyonkarahisar Sağlık bilimleri üniversitesinde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum ailevi nedenlerden dolayı becayis yapmak istiyorum. Ağrı, Iğdır yada Van üniversitesinde çalışan güvenlik arkadaşlar yazabilirler

