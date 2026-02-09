Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Üniversite kazanırsam Şehir değiştirebilir miyim?



Becayiş istiyor
09 Şubat 2026 00:42
Üniversite kazanırsam Şehir değiştirebilir miyim?

herkese merhabalar X Üniversitesi?nde teknisyen olarak görev yapıyorum A üniversitesininde herhangi bir bölüm kazanırsam mahkeme yoluyla gitme şansım var mı

Çok Yazılan Konular

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıYÖK becayiş2026 Naklen Atama Kontejanları

Sözlük

ramazan ayı 1 dandini dandini dastana 2 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 yazıp yazıp silenler 1 ghosting 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 bir kitap intihar eder 1 menajer 1 beyran çorbası 1

Son Haberler

Devlet Memurlarının Geçici Görevlendirme Süreleri 6 Ayı Aşabilir Mi?Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği iddia edilen küfürler ortaya çıktı9 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıSiirt'te taşlı sopalı kavga: 15 yaralı, 10 gözaltıKeçiören Belediye Meclisinde 7 kişi istifa etti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi