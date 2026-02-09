Gündem \ Hayata Dair
Ziraat Bankası 162. yıl reklam filmi


09 Şubat 2026 00:49
Ziraat Bankası 162. yıl reklam filmi

162 yıl gibi bir geçmişi anlatırken gösterişe girmemeleri bence bilinçli bir tercih. reklamda sakin bir anlatım var ve bu sakinlik bankaya duyulan güvenle örtüşüyor. uzun süredir müşterisi olan biri için izlerken tebessüm ettiren bir film olmuş. ayrıca reklam kadrosu da müthiş Görkem Sevindik son zamanlarda yükselişe geçen bir isim ve bu reklam için çok örtüşen bir model olmuş her şeyiyle harika bir reklam filmi diyebilirim

