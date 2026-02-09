Tayin hemşire

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
09 Şubat 2026 01:28
2026 mayısta istanbulda 4 yılım doluyor. Ordunun ilçesine geçmek istiyorum. İmkansız mı nasıl geçeceğim hizmet puanım az oluyor, nasıl geçebilirim tayinle ilgili bilgim çok az. Hangi yolları var

