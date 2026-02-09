Yönetici yer değiştirme takvimi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Uygulamayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?3+1 de eş durumunun kaldırılmasıUzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.
Sözlük
Son Haberler
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı TamamlandıBakan Kurum: Özgür Özel, 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olduİstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktıBebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldıİletişim Başkanı Duran: 6 Şubat sonrası süreç, bir diriliş hikayesidir
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi