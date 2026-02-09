Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yönetici yer değiştirme takvimi


09 Şubat 2026 08:48
Yönetici yer değiştirme takvimi

Merhabalar, yeniden yönetici atama takvimi açıklandı, atamalar haziranda olacak. akademi ise mart-nisan ayları arasında olacak. görev süresi dolan yöneticiler bu tarihten önce mi açıklanır? bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.Şube müdürlüğü sınav yeri belli oldu mu?Ek ders ücreti yatan yerler (Şubat 2026)Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Uygulamayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?3+1 de eş durumunun kaldırılmasıUzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.

Sözlük

ramazan ayı 1 menajer 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 beyran çorbası 1 yazıp yazıp silenler 1 bir kitap intihar eder 1 sigarayı bırakma günü 1 ghosting 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1

Son Haberler

MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı TamamlandıBakan Kurum: Özgür Özel, 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olduİstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktıBebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldıİletişim Başkanı Duran: 6 Şubat sonrası süreç, bir diriliş hikayesidir

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi