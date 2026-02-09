Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

üstadlar merhabalar


09 Şubat 2026 10:13
üstadlar merhabalar

yatırım fonu için hangi bankaları kullanıyorsunuz? hayat finansa geçmeyi düşünüyorum ama kısa vadede.


Cafer Kalın
Aday Memur
09 Şubat 2026 10:14

hocam tefas'taki tüm fonlara hayat finans üzerinden erişebiliyorsun en güzel yanı da uygulaması o karmaşık banka uygulamaları gibi değil, hangi fonun ne getirdiği ne kadar riskli olduğu çok net gözüküyor tavsiye ederim https://hayatfinans.com.tr/yatirim-ve-birikim/yatirim-fonlari-yatirim-ve-birikim


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
09 Şubat 2026 10:15

ee süpermiş o zaman tamadır, en azından parayı tek bir fon sepetinde tutup riski dağıtmak mantıklı olacak. sağolun beyler.

Cafer Kalın, 2 saat önce

hocam tefas'taki tüm fonlara hayat finans üzerinden erişebiliyorsun en güzel yanı da uygulaması o karmaşık banka uygulamaları gibi değil, hangi fonun ne getirdiği ne kadar riskli olduğu çok net gözüküyor tavsiye ederim https://hayatfinans.com.tr/yatirim-ve-birikim/yatirim-fonlari-yatirim-ve-birikim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bugünkü DurumumEfkar dağıtanlarüstadlar merhabalarSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuKaybedenler KulübüSon heceden kelime bulma oyunuKelime Oyunuİtiraf etmeliyim kiİçinden geçeni söyleEn İyi ve En Kötü Reklam Filmleri......

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 sigarayı bırakma günü 1 menajer 1 yazıp yazıp silenler 1 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 dandini dandini dastana 2 beyran çorbası 1 fenerbahçenin çirkinleşmesi 1 ramazan ayı 1

Son Haberler

MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı TamamlandıBakan Kurum: Özgür Özel, 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olduİstanbul'da geçen yıl 10 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktıBebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldıİletişim Başkanı Duran: 6 Şubat sonrası süreç, bir diriliş hikayesidir

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi