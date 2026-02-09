El durumu hakkında

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
09 Şubat 2026 12:49
Merhabalar eşim polis memuru tayin isteyecek. Ben de 3 yılımı yeni doldurup kadroya geçtim. Bir arkadaşım eş durumu yaparken eşinin mail müddeti bitip işe başladıktan sonra eş durumu yapabildi. Göreve başlama belgesi istediler. Eşi gitti o daha sonra gidebildi. Eşi mail müddetindeyken biz tayin isteyip gidemez miyiz bilgisi olan var mı


Karizmaunl
Genel Müdür
09 Şubat 2026 13:13

Eş durumu tayininde esas alınan husus, eşin fiilen yeni görev yerinde göreve başlamış olmasıdır. Sadece tayin emrinin çıkmış olması ya da mehil müddeti içinde bulunulması çoğu kurum tarafından yeterli kabul edilmez. Uygulamada genellikle eşin göreve başlama belgesi ve yeni görev yerini gösteren atama onayı istenir. Bu nedenle polis olan eş önce yeni görev yerine gider, göreve başlar, ardından diğer eş eş durumu tayinini talep eder. Mehil müddeti devam ederken yapılan eş durumu başvuruları çoğunlukla fiili görev başlamadığı gerekçesiyle reddedilir. Üç yılın doldurulup kadroya geçilmiş olması eş durumu hakkının kullanılmasına engel değildir ancak en sorunsuz yol, eşin önce göreve başlaması ve belgenin alınmasından sonra eş durumu tayinine başvurulmasıdır.

