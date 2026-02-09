Kamu Personeli \ Bakanlıklar
3+1 Sözleşmeli Mühendis Tarım Bakanlığı


09 Şubat 2026 14:16
3+1 Sözleşmeli Mühendis Tarım Bakanlığı

3 yıl dolunca kadroya geçiyoruz bir yıl da aday memurluk süresi eskiden aday memurken eş durumu yapılabilir deniyordu akıbeti ne olur


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Şubat 2026 16:01

Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca 4 yıl dolmadan eş durumu yapılamayacak maalesef:

https://www.memurlar.net/haber/1159056/cb-sozlesmelilerin-kadroya-gecisine-dair-idarelere-yazi-gonderdi.html

Ayrıca aday memurluk diye bir şey yok. 3 yıl sonra doğrudan asil memur olunacak.

