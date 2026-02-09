Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Belediye makine teknikeri


09 Şubat 2026 15:04
Belediye makine teknikeri
Makine teknikeri ne iş yapar arkadaşlar bizi neler bekliyor bilgisi olan varsa yazabilir mi

theruzh
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:14
ben makine teknisyeniyim personel işlerine bakıyorum idari islerdeyim sahaya vermediler

SauronOz
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:15
sahada çalışan teknik personel ne iş ile uğraşır?
theruzh
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:16
saha da çalışanlar bizde saha da denetleme yapıyor yüklenici firmanın işlerini takip edip mühendise ve müdür yrd bilgi veriyorlar sürekli sahadalar

SauronOz
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:17
arazi tazminatı alıyorlar mı sahada çalışan teknik memur ayrıca haftasonu çalışıyorlar mı pis işler yapıyorlar mı
theruzh
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:18
hayır pis yapılmıyor her kurum farklıdır tabi, evet aliyorlar 3 ayda bir

SauronOz
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:19
haftasonu çalışma oluyor mu ve mesaiye kalınıyor mu peki hocam
theruzh
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:20
bazen evet şantiye gezileri oluyo yöneticilerin sizi de cagirma durumları oluyor, bazi şantiyelerde giden arkadaşlar oluyo mesaiye beton vs olunca

SauronOz
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:20
Bu işleri memur yapıyor öyle mi şaşırdım valla
