İstifa


09 Şubat 2026 15:09
İstifa

Doğunun sıkıntılı bir ilçesinde polis memuruyum.Burda zaman 1 yıl yerine 10 yıl gibi geçiyor.Çalıştığımız kadro çok kötü sürgün yeri.Ayrıca iş yoğunluğu amir baskısı çok fazla.İsrifa etmeyi düşünüyorum ama istifa etsem ne yapacağım diye düşünüyorum.Ne maddiyat var ne aileden destek sizce ne yapmak lazım istifa bi çare mi yoksa başka işler peşinde mi gitmek lazım


arrıval100
Memur
09 Şubat 2026 15:14

sadece bir fikir:

657 Sayılı DMK madde 108 E bendi gereği izin talep eden memurlar, 5 hizmet yılını doldurmaları ve resmi olarak talep etmeleri durumunda 2 defa olmak üzere toplamda 12 aya kadar aylıksız izne ayrılabilir


Arslann34
Aday Memur
09 Şubat 2026 15:20
kardeşim hangi ilde çalışıyorsun. kaç yılın kaldı

Sbz1dftd
Daire Başkanı
09 Şubat 2026 15:25
şuanki psikoloji ile istifa etme... kaç yıl kaldı orda süren.. batıya gittiğinde karar ver önce 1 sene ücretsiz izne ayrıl kafanı topla sonra biraz daha çalış karar verirsin sonra
