KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Türkseker tebligat


09 Şubat 2026 15:21
Türkseker tebligat

Türkseker tebligat nasıl oluyor? Aranıyor muyuz, eve posta mı geliyor yoksa sitesinde duyuru mu oluyor?

Çok Yazılan Konular

Karayolları genel müdürlüğüEÜAŞ mühendis olarak atanan

Sözlük

yazıp yazıp silenler 2 bir kitap intihar eder 2 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 şu an çalan şarkı 1 sigarayı bırakma günü 4 dandini dandini dastana 2 sıfırdan başlamak 1 beyran çorbası 1 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 son 1 haftada yaşananlar 2

Son Haberler

Gözaltına alınan İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol2 kişiyi öldürdü, 'Pişman değilim, onur duyuyorum' dediTÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!Piknik yaparken bulduğu top mermisini müzeye teslim ettiBahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi