Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b sözleşmeli personel askerlik işlemleri


09 Şubat 2026 17:02
4b sözleşmeli personel askerlik işlemleri
Arkadaşlar sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışmaktayım. Askerlik dolayısı ile istifa durumu zorunlu bir süreç mi yoksa ücretsiz izin hakkımız söz konusu mu, deneyimlemiş arkadaşlarımız yanıtlarsa sevinirim. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Çok Yazılan Konular

4B sözleşmeli personel başka bir bakanlıkta geçici görevlendirilebilir miCumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Yazısı ve Eş Durumu Hk.Afad sözleşmeli büro personeli mülakat hakkında?Üniversite büro personeli yeşil pasaport alabiliyor mu bilgisi olan var mı

Sözlük

aç karnına kahve içmek 1 son 1 haftada yaşananlar 2 menajer 1 sıfırdan başlamak 1 dandini dandini dastana 2 ghosting 1 Sonunu bile bile 1 otabüste ineceği duraktan bir önceki durakta dura basmak ve insa 1 beyran çorbası 1 14 şubat 2

Son Haberler

Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?Borsa günü yükselişle tamamladıBartın'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti2 kişiyi öldürdü, 'Pişman değilim, onur duyuyorum' dediBebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına el konuldu

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi