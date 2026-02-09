Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Genel idari hizmetlerden genel idari hizmetlere geçiş


09 Şubat 2026 17:18
Arkadaşlar meslekte 11.yılın icinde bir zabıt katibiyim. 657 kadroluyum.

10 seneye yakın ''zabıt katibi'' unvanında icra dairesinde calıstım. bu süreçte 1 kez icra katipliği ünvan değiştirme sınavı acıldı. sözlesmeli olduğum icin girememiştim.

şimdi hiç sevmediğim bir mahkemede calısıyorum. icra birimi icin bakanlığa genel idari hizmetlerden genel idari hizmetler kadrosu olan icra katipliğine sınavsız dilekçe ile ünvan değiştirme için başvuru yapsam sizce kabul olurmu.? etrafınızda bu şekilde genel idari hizmetlerde bir kadrodan benzer kadroya geçiş yapan varmı.?

