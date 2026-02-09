Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Seçmeli Ders Tanımlanması


09 Şubat 2026 17:22
Seçmeli Ders Tanımlanması

Sayın hocalarım merhaba,

Okulumuzda seçmeli ders tanımlaması başladı ve idare öğrencilere seçmeleri için dilekçe dağıttı seçilecek dersleri de kendilerine bildirdi.

burada sormak istediğim mevzu şu okulumuzda

*Temel Yaşam Becerileri

*Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler isimli dersler seçilecekmiş. Benim sorum şu bu iki ders sisteme tanımlandığında normu hangi derslere verilir?

Müdüre sorduğumda bu iki dersin branşının olmadığını normu etkilemeyeceğini söylüyor , ama ben TTK esaslarına baktığımda belirli branşların gireceğini gördüm.

Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?


spock
Genel Müdür
09 Şubat 2026 17:29

Talim Terbiye'ye göredir. Müdürün kafasına göre olmaz. Talim Terbiye o derslere beden eğitimi öğretmeni girer diyorsa o girer.


yunko
Aday Memur
09 Şubat 2026 17:32

Anladım hocam. Bize normları etkilemeyecek şekilde seçeceğini belirtti ama bu seçilen dersler TTK'ya bakıldığında branş öğretmenlerine tanımlanmış. Peki bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?

spock, 2 saat önce

Talim Terbiye'ye göredir. Müdürün kafasına göre olmaz. Talim Terbiye o derslere beden eğitimi öğretmeni girer diyorsa o girer.


tarih-1903
Şube Müdürü
09 Şubat 2026 17:40

sosyal bilgiler öğretmeni girer


Banu Akkan
Aday Memur
09 Şubat 2026 17:44
sana neki? sen niye yol izlemeye falan kalkıyorsun? idareyi gereksiz sorularla kimse meşgul etmesin, seçmeli dersler zaten bakanlık nasıl derse öyle oluyor. o baktığınız tablo da norm tablosu değil, kaynak branş tablosu. müdür bilir neyapacağını. rahat bırakın adamları ya..

yunko
Aday Memur
09 Şubat 2026 17:46

Norm güncelleme işlemleri yapıldığın da bu dersleri açılan ekran sosyal dışında giremez miyiz yani hocam ?

tarih-1903, 1 saat önce

sosyal bilgiler öğretmeni girer


yunko
Aday Memur
09 Şubat 2026 17:48

Normları etkiliyorsa ne yapmam gerekiyor anlatır mısınız bana ? Norma çıkarıyorlar insanları

Banu Akkan, 1 saat önce
sana neki? sen niye yol izlemeye falan kalkıyorsun? idareyi gereksiz sorularla kimse meşgul etmesin, seçmeli dersler zaten bakanlık nasıl derse öyle oluyor. o baktığınız tablo da norm tablosu değil, kaynak branş tablosu. müdür bilir neyapacağını. rahat bırakın adamları ya..

Banu Akkan
Aday Memur
09 Şubat 2026 17:53
aşkım normları seçmeli dersler etkilemez!!! alakası yok! sen rahat ol. gereksiz de kasma müdürü. keyfine bak yeaaa

keşap28
Memur
09 Şubat 2026 18:26
Hocam seçmeli dersler normu etkiler diyenlerde var .
Banu Akkan, 1 saat önce
aşkım normları seçmeli dersler etkilemez!!! alakası yok! sen rahat ol. gereksiz de kasma müdürü. keyfine bak yeaaa

yunko
Aday Memur
09 Şubat 2026 18:38

etkiliyor zaten

keşap28, 33 dk. önce
Hocam seçmeli dersler normu etkiler diyenlerde var .
