Seçmeli Ders Tanımlanması

Sayın hocalarım merhaba,

Okulumuzda seçmeli ders tanımlaması başladı ve idare öğrencilere seçmeleri için dilekçe dağıttı seçilecek dersleri de kendilerine bildirdi.

burada sormak istediğim mevzu şu okulumuzda

*Temel Yaşam Becerileri

*Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler isimli dersler seçilecekmiş. Benim sorum şu bu iki ders sisteme tanımlandığında normu hangi derslere verilir?

Müdüre sorduğumda bu iki dersin branşının olmadığını normu etkilemeyeceğini söylüyor , ama ben TTK esaslarına baktığımda belirli branşların gireceğini gördüm.

Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz?