Hazreti Aişe Annemizin Evlilik Yaşı 19'dur.

Hazreti Aişe annemizin Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz ile evlilik yaşı konusu, İslâm düşmanları ile Müslümanlar arasında bir nevi turnusol kağıdı görevi görmüştür. İslâm düşmanları en evvel kadın hakları gibi konularda gündeme getirdikleri kasıtlı iftiralarla nice insanı İslâm?dan uzaklaştırmışlardır. Hazreti Aişe annemiz hakkındaki bütün rivayetler İslâm terminolojisindedir. Dolayısıyla İslâmî literatürde geçerli bir metot ile konu araştırılmalıdır.

Hazreti Aişe annemizin ilk Müslümanlardan olması, (risaletten sonra İslâm dini oluştuğuna göre) onun irade beyanında bulunduğu yaşta olduğunu gösterir. Yani risaletin ilanı esnasında en az 5 yaşında olmalıdır ki, ilk Müslümanlardan sayılabilsin. Risaletten 13 sene sonra Hicret gerçekleşmiş ve hicretten de 16 ay sonra evlenme olmuştur.

Buradan, 5+13=18 yaş.

Yaklaşık 18 yaşında iken hicreti yaşamış ve yaklaşık 1.25 yıl kadar sonra evlenmiştir. Dolayısıyla evlilik yaşı, 19 yaşından birkaç ay alarak kesinleşmiştir.

Hazreti Aişe annemizin ablası Esma Radiyallahu Anha, hicretten 27 yıl önce doğmuştur. Hazreti Aişe ile Esma Radiyallahu Anha arasındaki yaş farkı 10 olarak nakledilmiştir. (Kaynak aşağıdadır.) Hazreti Aişe annemizin hicret yılındaki yaşı : yaklaşık 17-18 olmaktadır. Hicretten 16 ay sonra Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz ile evlenmiştir.

Kamer sûresi hakkında (46. Ayeti) bir rivayet veren de Hazreti Aişe annemizdir. Kamer sûresinin inişi zamanına şahit olarak rivayette bulunmuştur. Bu sûrenin ise, bir bütün hâlinde indiği kaynaklarda yazılıdır ve hicretten 5 sene önce nâzil olduğunu hadis ve siyer uleması beyan etmişlerdir. (Hazreti Aişe annemiz, bu sure nazil olduğunda yaklaşık 12 yaşındadır.) İbnü Abbas Radiyallahu Anh, ?Bu âyeti kerime ile Bedir harbi arasında yedi sene vardır? demiştir. Hazreti Aişe annemizin evliliği, Bedir harbinden sonra olmuştur.

12+7 = 19 yaşından gün almaktadır.Hazreti Aişe annemizin evlilik yaşı 19 yıldan birkaç ay alarak 18 tam yıldır.

İnşallah Devam Edecek