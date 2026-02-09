Hazreti Aişe Annemizin Evlilik Yaşı 19'dur.

III
Öyleyse Buharî hadisinde geçen 9 yaşındaki evlenme ne oluyor? İslâmın güvenilir kaynaklarına göre Hazreti Aişe annemiz, 18 yaşında Peygamber Efendimizle evlenmiştir. Yani İslâm kaynakları, Hazreti Aişe annemizin 18 yaşında Hazreti Peygamber ile evlendiğini bize bildiriyor. Peki ateistlerin deistlerin kaynağı nerede? Aynı İslâmî kaynaklar, Hazreti Aişe annemizin evlenme yaşı olarak 18 ve 9 yaşını veriyorsa, bütün İslâmî kaynaklara eşit yaklaşıldığından 18 yaş ve 9 yaş tabirleri;
Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı = Tüm yaşı
Formülünü doğrulamaktadır.
9+9 = 18 yaş.
Dolayısıyla Buharî?nin 9 yaş naklini de, 18 yaş sonucunu da, bu örfî durum doğrulamaktadır.
Yani İslâm erken dönemlerinde kadınların yaşı, âdet gördükleri yaştan itibaren sayılırdı.
Tüm kaynaklar İslâmîdir ve hepsi de Ahmet Mahmut ÜNLÜ?nün AİŞE Radiyallahu Teala Anha VALİDEMİZİN EVLİLİK YAŞI isimli risalesinden (düzine kadar kaynak listesi bulunmaktadır.) alınmıştır.
Kendini kurnaz zanneden utanmaz densiz bir ateist, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem?in ?hadis-i Şeriflerinde [Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı= Tüm yaşı] formülü anlatılmamış ki anlatması gerekir? diyor. Ben de ona şöyle diyorum:
Atatürk?ün söylev ve demeçlerinde, ?öğretmen tayin hakkı? ve ayrıntıları konu olarak yer almıyorsa, bu; TC Kanununda ?öğretmen tayin hakkı? ve ayrıntıları konu olarak geçmiyor, anlamına GELMEZ. Yani [Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı= Tüm yaşı ] örfî kuralının hadis-i Şeriflerde geçmemesi, uygulanmadığı anlamını taşımaz.
II
Hazreti Aişe annemiz, peygamber efendimizden önce Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlı idi. Ve Cübeyr İbnü Mut?ım?ın babası, oğlunun din anlayışı değişir korkusuyla bu sözlülük halini feshetmiştir. İslâmın ise açıktan tebliği ilk beş-altı yıl gerçekleşmemiştir. Öyleyse Cübeyr İbnü Mut?ım?ın babasının, oğlunun din anlayışı değişir korkusunu duyması, İslamın açıktan tebliğe başlandığı yıllar olmalıdır. Yani Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile sözlülüğünün bitmesi İslam?ın 6. Yılına rastlamış olması gerekmektedir. Çünkü, bu tarih, Ömer Radiyallahu Anh?ın Müslüman olduktan sonra ?Bugünden sonra Allah?a gizli ibadet edilmeyecek.? şeklindeki cesur beyanı akabinde Erkam?ın evinden çıkış günleri olan risaletin 6. senesine denk gelir. (Kaynakların listesi, aşağıda zikredilen kitaptadır.)
Hazreti Aişe annemiz ise bir putperest ailenin oğluyla ancak İslâmdan önce yani risaletten önce nişanlanmış olmalıdır. Risaletten sonra Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem?in en yakın arkadaşı Ebu Bekir Radiyallahu Anh?ın, kızı Hazreti Aişe annemizi putperest bir ailenin oğlu ile evlendirme niyetinin olması mümkün değildir. İslâm indikten sonra kafirle evlenme niyeti olamaz. Demek ki Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlılığının başlangıcı, risaletten önce gerçekleşmiştir.
Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh?ın eşi Ümmü Ruman nişanın bozulmasından kısa süre önce şöyle demiştir : ?Mut?ım İbnü Adiyy, oğlu Cübeyr İbni Mut?ım için Aişe?yi istemişti (Ebu Bekir de ona muvafakat etmişti). Vallahi Ebu Bekr bir söz verip de asla onu bozmuş değildir.? Ancak Cübeyr İbni Mut?ım?ın babası, Ebu Bekir Radiyallahu Anh?a, ?oğlumu yoldan çıkarıp Müslüman mı yapacaksın? demesi üzerine Ebu Bekir Radiyallahu Anh, onun yanından süratle çıkmış ve Allah Teala, Ebu Bekir Radiyallahu Teala Anh?ın Cübeyr İbni Mut?ım?ın babasına verdiği söz[e riayet etmeme] hususunda içini rahatsız eden hissi kendisinden tamamen gidermiştir.
Ehli Sünnetin sahih kaynaklarında zikredilen bu rivayetten (kaynak aşağıdadır), Hazreti Aişe annemizin sözlülük yaşını 5 kabul etsek bile, 6 yıl İslamın açıktan tebliğe başlanmadığı süreci bu yaşa eklersek, nişanın feshi en az 11 yaşında; hicret risaletten 13 sene sonra gerçekleştiğine göre, Hazreti Aişe annemizin hicretteki yaşı, yaklaşık olarak 5+13 = 18 olmaktadır. Bu süreden 16 ay sonra peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem ile evlendiği bilgisini de kullanırsak, Hazreti Aişe annemizin evlilik yaşının, 19 olduğu gün gibi, pırıl pırıl ortaya çıkıyor.
Ey deist ! Beynini biraz çalıştır; Hazreti Aişe annemiz, risaletin olduğu yıl doğsa idi, Hazreti Aişe annemizin ya henüz doğmadığını ya da Cübeyr İbni Mut?ım ile kundakta bebek iken nişan /söz aktini yerine getirdiğini kabullenmek icap edecektir ki bu durumda söz konusu akitten bahsetmenin de imkânı yoktur. Dolayısıyla Peygamber efendimize risaletin geldiği yıl olan 610 yılında Peygamber Efendimiz, 40 yaşında olduğuna göre, hazreti Aişe annemiz, bazı rivayetlerde söylendiği gibi 610 yılında doğmuş olamaz. Daha sonra ise hiç doğmuş olamaz. Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlandığı yaş, risaletten en az 5 sene öncedir, yani sözlenme yaşını 5 yaş kabul ettiğimizde durum budur. En fazla 605 yılında Aişe annemiz doğmuştur.