Hazreti Aişe Annemizin Evlilik Yaşı 19'dur.


09 Şubat 2026 20:19
Hazreti Aişe Annemizin Evlilik Yaşı 19'dur.

Hazreti Aişe annemizin Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz ile evlilik yaşı konusu, İslâm düşmanları ile Müslümanlar arasında bir nevi turnusol kağıdı görevi görmüştür. İslâm düşmanları en evvel kadın hakları gibi konularda gündeme getirdikleri kasıtlı iftiralarla nice insanı İslâm?dan uzaklaştırmışlardır. Hazreti Aişe annemiz hakkındaki bütün rivayetler İslâm terminolojisindedir. Dolayısıyla İslâmî literatürde geçerli bir metot ile konu araştırılmalıdır.

Hazreti Aişe annemizin ilk Müslümanlardan olması, (risaletten sonra İslâm dini oluştuğuna göre) onun irade beyanında bulunduğu yaşta olduğunu gösterir. Yani risaletin ilanı esnasında en az 5 yaşında olmalıdır ki, ilk Müslümanlardan sayılabilsin. Risaletten 13 sene sonra Hicret gerçekleşmiş ve hicretten de 16 ay sonra evlenme olmuştur.

Buradan, 5+13=18 yaş.

Yaklaşık 18 yaşında iken hicreti yaşamış ve yaklaşık 1.25 yıl kadar sonra evlenmiştir. Dolayısıyla evlilik yaşı, 19 yaşından birkaç ay alarak kesinleşmiştir.

Hazreti Aişe annemizin ablası Esma Radiyallahu Anha, hicretten 27 yıl önce doğmuştur. Hazreti Aişe ile Esma Radiyallahu Anha arasındaki yaş farkı 10 olarak nakledilmiştir. (Kaynak aşağıdadır.) Hazreti Aişe annemizin hicret yılındaki yaşı : yaklaşık 17-18 olmaktadır. Hicretten 16 ay sonra Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz ile evlenmiştir.

Kamer sûresi hakkında (46. Ayeti) bir rivayet veren de Hazreti Aişe annemizdir. Kamer sûresinin inişi zamanına şahit olarak rivayette bulunmuştur. Bu sûrenin ise, bir bütün hâlinde indiği kaynaklarda yazılıdır ve hicretten 5 sene önce nâzil olduğunu hadis ve siyer uleması beyan etmişlerdir. (Hazreti Aişe annemiz, bu sure nazil olduğunda yaklaşık 12 yaşındadır.) İbnü Abbas Radiyallahu Anh, ?Bu âyeti kerime ile Bedir harbi arasında yedi sene vardır? demiştir. Hazreti Aişe annemizin evliliği, Bedir harbinden sonra olmuştur.

12+7 = 19 yaşından gün almaktadır.Hazreti Aişe annemizin evlilik yaşı 19 yıldan birkaç ay alarak 18 tam yıldır.

İnşallah Devam Edecek


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:20

II

Hazreti Aişe annemiz, peygamber efendimizden önce Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlı idi. Ve Cübeyr İbnü Mut?ım?ın babası, oğlunun din anlayışı değişir korkusuyla bu sözlülük halini feshetmiştir. İslâmın ise açıktan tebliği ilk beş-altı yıl gerçekleşmemiştir. Öyleyse Cübeyr İbnü Mut?ım?ın babasının, oğlunun din anlayışı değişir korkusunu duyması, İslamın açıktan tebliğe başlandığı yıllar olmalıdır. Yani Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile sözlülüğünün bitmesi İslam?ın 6. Yılına rastlamış olması gerekmektedir. Çünkü, bu tarih, Ömer Radiyallahu Anh?ın Müslüman olduktan sonra ?Bugünden sonra Allah?a gizli ibadet edilmeyecek.? şeklindeki cesur beyanı akabinde Erkam?ın evinden çıkış günleri olan risaletin 6. senesine denk gelir. (Kaynakların listesi, aşağıda zikredilen kitaptadır.)

Hazreti Aişe annemiz ise bir putperest ailenin oğluyla ancak İslâmdan önce yani risaletten önce nişanlanmış olmalıdır. Risaletten sonra Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem?in en yakın arkadaşı Ebu Bekir Radiyallahu Anh?ın, kızı Hazreti Aişe annemizi putperest bir ailenin oğlu ile evlendirme niyetinin olması mümkün değildir. İslâm indikten sonra kafirle evlenme niyeti olamaz. Demek ki Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlılığının başlangıcı, risaletten önce gerçekleşmiştir.

Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh?ın eşi Ümmü Ruman nişanın bozulmasından kısa süre önce şöyle demiştir : ?Mut?ım İbnü Adiyy, oğlu Cübeyr İbni Mut?ım için Aişe?yi istemişti (Ebu Bekir de ona muvafakat etmişti). Vallahi Ebu Bekr bir söz verip de asla onu bozmuş değildir.? Ancak Cübeyr İbni Mut?ım?ın babası, Ebu Bekir Radiyallahu Anh?a, ?oğlumu yoldan çıkarıp Müslüman mı yapacaksın? demesi üzerine Ebu Bekir Radiyallahu Anh, onun yanından süratle çıkmış ve Allah Teala, Ebu Bekir Radiyallahu Teala Anh?ın Cübeyr İbni Mut?ım?ın babasına verdiği söz[e riayet etmeme] hususunda içini rahatsız eden hissi kendisinden tamamen gidermiştir.

Ehli Sünnetin sahih kaynaklarında zikredilen bu rivayetten (kaynak aşağıdadır), Hazreti Aişe annemizin sözlülük yaşını 5 kabul etsek bile, 6 yıl İslamın açıktan tebliğe başlanmadığı süreci bu yaşa eklersek, nişanın feshi en az 11 yaşında; hicret risaletten 13 sene sonra gerçekleştiğine göre, Hazreti Aişe annemizin hicretteki yaşı, yaklaşık olarak 5+13 = 18 olmaktadır. Bu süreden 16 ay sonra peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem ile evlendiği bilgisini de kullanırsak, Hazreti Aişe annemizin evlilik yaşının, 19 olduğu gün gibi, pırıl pırıl ortaya çıkıyor.

Ey deist ! Beynini biraz çalıştır; Hazreti Aişe annemiz, risaletin olduğu yıl doğsa idi, Hazreti Aişe annemizin ya henüz doğmadığını ya da Cübeyr İbni Mut?ım ile kundakta bebek iken nişan /söz aktini yerine getirdiğini kabullenmek icap edecektir ki bu durumda söz konusu akitten bahsetmenin de imkânı yoktur. Dolayısıyla Peygamber efendimize risaletin geldiği yıl olan 610 yılında Peygamber Efendimiz, 40 yaşında olduğuna göre, hazreti Aişe annemiz, bazı rivayetlerde söylendiği gibi 610 yılında doğmuş olamaz. Daha sonra ise hiç doğmuş olamaz. Hazreti Aişe annemizin Cübeyr İbnü Mut?ım ile nişanlandığı yaş, risaletten en az 5 sene öncedir, yani sözlenme yaşını 5 yaş kabul ettiğimizde durum budur. En fazla 605 yılında Aişe annemiz doğmuştur.


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:22

III

Öyleyse Buharî hadisinde geçen 9 yaşındaki evlenme ne oluyor? İslâmın güvenilir kaynaklarına göre Hazreti Aişe annemiz, 18 yaşında Peygamber Efendimizle evlenmiştir. Yani İslâm kaynakları, Hazreti Aişe annemizin 18 yaşında Hazreti Peygamber ile evlendiğini bize bildiriyor. Peki ateistlerin deistlerin kaynağı nerede? Aynı İslâmî kaynaklar, Hazreti Aişe annemizin evlenme yaşı olarak 18 ve 9 yaşını veriyorsa, bütün İslâmî kaynaklara eşit yaklaşıldığından 18 yaş ve 9 yaş tabirleri;

Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı = Tüm yaşı

Formülünü doğrulamaktadır.

9+9 = 18 yaş.

Dolayısıyla Buharî?nin 9 yaş naklini de, 18 yaş sonucunu da, bu örfî durum doğrulamaktadır.

Yani İslâm erken dönemlerinde kadınların yaşı, âdet gördükleri yaştan itibaren sayılırdı.

Tüm kaynaklar İslâmîdir ve hepsi de Ahmet Mahmut ÜNLÜ?nün AİŞE Radiyallahu Teala Anha VALİDEMİZİN EVLİLİK YAŞI isimli risalesinden (düzine kadar kaynak listesi bulunmaktadır.) alınmıştır.

Kendini kurnaz zanneden utanmaz densiz bir ateist, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem?in ?hadis-i Şeriflerinde [Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı= Tüm yaşı] formülü anlatılmamış ki anlatması gerekir? diyor. Ben de ona şöyle diyorum:

Atatürk?ün söylev ve demeçlerinde, ?öğretmen tayin hakkı? ve ayrıntıları konu olarak yer almıyorsa, bu; TC Kanununda ?öğretmen tayin hakkı? ve ayrıntıları konu olarak geçmiyor, anlamına GELMEZ. Yani [Âdet görülen yaş + Evlilik yılı toplamı= Tüm yaşı ] örfî kuralının hadis-i Şeriflerde geçmemesi, uygulanmadığı anlamını taşımaz.

sevdam85, 2 saat önce

sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:24

IV

SON SÖZ

Herhangi bir olgu eleştirilecekse, bir ölçünün temel alınması zorunludur. Neye göre eleştiriyorsun? Tarafsızlık ya da objektiflik kılıfı içinde yapılan eleştirilerin neye dayanılarak yapıldığı sorulmalıdır. Her hâlükarda insanların dünyevî konularda bîtaraf değil, bertaraf değil, bir taraf olmasının zorunluluğu vardır. Düşünmek taraf olmaktır.

Ben şu olguyu hoş karşılamıyorum denildiğinde, neye göre hangi temeli esas alarak hoş karşılamıyorsun diye sormak gerekir. Cevap da şöyle olmalıdır : dinî inanışıma göre hoş karşılamıyorum ya da ahlakî ya da siyasî görgüme göre hoş karşılamıyorum, gibi?.

Neye göre yanlış? İnsana göre. Ama öteki insana göre de senin görüşün yanlıştır. ?Vahye iman?da sorunu olan insanlar bu çıkmazda boğulur.

Hazreti Peygamberin genç yaşta bir kadın ile evlenmesine hâşâ sapıklık diyenler, hangi temeli esas almaktadırlar? Hindistan?da bir kadına çok erkekli evlilik vardır ve bu durum otoktan-yerli durum olarak doğaldır. Guam?da bâkire bir kızın evlenmesi yasaktır ve bu kural o yöre için normdur. Her yöre için değişik normlar varken ateistlerin, dinsizlerin yani temelsizlerin nakilsizlerin, neye dayanarak Hazreti Peygamberi sapıklıkla itham ettiği sorulmalıdır. Mutlak doğrunun akıl olduğunu kabul edenler, hangi hakla başka bir kültürün yapısını eleştirme yetkisine sahiptir?

İslâm düşmanları Ebu Lehep ve Ebu Cehillerin bile saldırmadığı, hakkında bir açık bulamadığı ?Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem ile Hazreti Aişe Radiyallahu Anha?nın evliliği? konusunda, insanların yapması gereken sadece susmak ve saygı duymaktır.

NOKTA !

