İl ve ilçe sağlık Müdürlüğü

09 Şubat 2026 20:21
Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar 5 yıldır bir Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında çalışıyorum gerçekten bu şartlar altında bu kadar yükü hemşireye yükleme anlamında bu kadar beter başka bir meslek olduğunu sanmıyorum artık hastaneden ayrılmak istiyorum il Sağlık İlçe Sağlık gibi nöbetin olmadığı daha çok evrak kitap işleriyle uğraşmak istiyorum bunun için tekrardan KPSS'ye hazırlanıyorum yeterli puanı almam durumunda iyi Sağlık Müdürlüğü'ne atanırsam şu an buranın maaşı ne kadar acaba Neticede bir yandan da geçim şart bu hastane ortamı her ne kadar Ömrümden Ömür götürse de mesaisi ile döneriyle 100.000 TL'ye görüyorum ama 80 bine kadar iyi sağlıklıca sağlık gibi yerler yine kurtarır ama 50-60.000 bandında ise biraz zor burada çalışan arkadaşlarım beni bilgilendirebilir mi acaba Şimdiden teşekkürler

