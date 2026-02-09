Turan Dursun İrtidat Hareketi'nin Tahlili

Bismillah

I

Bir şeyin mantık dışı olduğunu anlamak için mantığın ve o şeyin tanımı yapılmalıdır. Mantık aklın doğru kullanılmasıdır. Din ise, nakil gelen bilgilere inanmaktır. Dine iman, mantık ile çelişmez.

Din nakildir. Mantık ise insan vicdanı karşısında tek başına doğruyu gösteremez. Mantık değişkendir. Mantığa göre tek doğru yoktur. Halepçe?yi bombalayan Iraklı asker de, bilgisayar üzerinden muhtaçlara yardım gönderen zengin de kendine göre mantıklı bir yol izlemektedir. Mantığın iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şey vicdandır, vicdan yapısını ise din belirler.

İslâm dininde, ilmihal bilgileri içinde fıkıh, tefsir, kıraat, hadis, kelam, tasavvuf gibi din ilimleri ile, mantık, münazara, fizik, kimya, tıp ve astronomi gibi fen ilimleri de bulunur. Fen bilgileri, İslâmî ilimlerin bir koludur. Turan DURSUN?u eleştiride temel aldığımız nokta; ilmihal bilgileridir.