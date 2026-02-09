Turan Dursun İrtidat Hareketi'nin Tahlili

V
Turan DURSUN?un İslâm?ı eleştirisinde dayanağı bu yani bilim de olamaz. Bilimsel ahlâk da değişkendir.
Bütün ansiklopedik tanımlara bakınız : DİN NAKİLDİR. Dinin karakteristik özelliği onun sorgulanamaz oluşudur.
İnançsız için, ya inanırsın o dine ya da inanmaz saygı duyarsın.
Ama temel aldığın bir eleştiri kıstası olmadan kesinlikle eleştiremezsin.
Ben Tevrat?ı mantıksız buluyorsam ya da eleştirmeye hakkım varsa elimde Kuran-ı Kerim olduğu içindir.
Kuran?ın 1400 sene evvelki halini bir tarafa bırakalım.
Bugünü hatta şu anı konuşalım.
Şimdi en yakın kitap raflarından elinize bir Kuran-ı Kerim Meali alınız. ?Bu Kuran eğer Yaratan?ın sözü değilse haydi benzerini yazın? cümlesiyle karşılaşırsınız.
Tüm dinlere ve dinsizliklere meydan okuyuştur bu cümleler.
Mesela Musevîleri ele alalım.
Musevîler, eğer Kuran?ın bu düello çağrısına cevap vermezlerse, bu durum, Musevîlik dininin bittiğini gösterecektir. Yani gelecek Musevî nesiller, geçmişteki Musevî atalarının ?Kuranın benzerini yazma? konusunda gösterdikleri acziyeti görüp İslâm dinine yaklaşacak ve İslâm olacaktır.
Musevî dininin noktalanması söz konusudur.
Bu yüzden örneğin Musevîler, Kuran?ın bu düellosunu yanıtlamalıdır.
Teşebbüs özgürlüğü ve çok serbest bir tartışma ortamı sağlamıştır Kuran.
Ama cevap veren yoktur. O yüzden çağlar boyunca İslâm dinini yıkmak ve İncili değiştirdikleri gibi Kuran-ı Kerim?i de değiştirmek amacıyla yahudiler her asırda sahte İslâm alimi yetiştirirler. İslâm?a karşı kullandıkları şey mantık ya da bilim değil, kendi anladıkları mantık ve bilimdir.
Hepsi fos.
Çünkü her dine kendi içinden NAKİL yoluyla bakılır ve sorgulanmaz. Sorgulamak için dine dışarıdan bakmak lazımdır ve dine dışarıdan bakabilmek için bir eleştiri kıstasının olması gerekir.
Turan DURSUN akıl diyor, bilim diyor ama bu olgular bile değişkendir. Turan DURSUN Müslüman&dinsiz karışımı bir üslupla olguları bulamaç haline getirmiştir.
Artık isteyen okusun.
Çünkü isteyen herkes İslâm?ın doğru biçimini Ehli Sünnet vel Cemaatin Nakil kitaplarından öğrenebilir. İslâm hâşâ sahipsiz değildir. (Tavsiye : Hakikat Kitabevi eserlerini oku)
V
Turan DURSUN?un İslâm?ı eleştirisinde dayanağı bu yani bilim de olamaz. Bilimsel ahlâk da değişkendir.
Bütün ansiklopedik tanımlara bakınız : DİN NAKİLDİR. Dinin karakteristik özelliği onun sorgulanamaz oluşudur.
İnançsız için, ya inanırsın o dine ya da inanmaz saygı duyarsın.
Ama temel aldığın bir eleştiri kıstası olmadan kesinlikle eleştiremezsin.
Ben Tevrat?ı mantıksız buluyorsam ya da eleştirmeye hakkım varsa elimde Kuran-ı Kerim olduğu içindir.
Kuran?ın 1400 sene evvelki halini bir tarafa bırakalım.
Bugünü hatta şu anı konuşalım.
Şimdi en yakın kitap raflarından elinize bir Kuran-ı Kerim Meali alınız. ?Bu Kuran eğer Yaratan?ın sözü değilse haydi benzerini yazın? cümlesiyle karşılaşırsınız.
Tüm dinlere ve dinsizliklere meydan okuyuştur bu cümleler.
Mesela Musevîleri ele alalım.
Musevîler, eğer Kuran?ın bu düello çağrısına cevap vermezlerse, bu durum, Musevîlik dininin bittiğini gösterecektir. Yani gelecek Musevî nesiller, geçmişteki Musevî atalarının ?Kuranın benzerini yazma? konusunda gösterdikleri acziyeti görüp İslâm dinine yaklaşacak ve İslâm olacaktır.
Musevî dininin noktalanması söz konusudur.
Bu yüzden örneğin Musevîler, Kuran?ın bu düellosunu yanıtlamalıdır.
Teşebbüs özgürlüğü ve çok serbest bir tartışma ortamı sağlamıştır Kuran.
Ama cevap veren yoktur. O yüzden çağlar boyunca İslâm dinini yıkmak ve İncili değiştirdikleri gibi Kuran-ı Kerim?i de değiştirmek amacıyla yahudiler her asırda sahte İslâm alimi yetiştirirler. İslâm?a karşı kullandıkları şey mantık ya da bilim değil, kendi anladıkları mantık ve bilimdir.
Hepsi fos.
Çünkü her dine kendi içinden NAKİL yoluyla bakılır ve sorgulanmaz. Sorgulamak için dine dışarıdan bakmak lazımdır ve dine dışarıdan bakabilmek için bir eleştiri kıstasının olması gerekir.
Turan DURSUN akıl diyor, bilim diyor ama bu olgular bile değişkendir. Turan DURSUN Müslüman&dinsiz karışımı bir üslupla olguları bulamaç haline getirmiştir.
Artık isteyen okusun.
Çünkü isteyen herkes İslâm?ın doğru biçimini Ehli Sünnet vel Cemaatin Nakil kitaplarından öğrenebilir. İslâm hâşâ sahipsiz değildir. (Tavsiye : Hakikat Kitabevi eserlerini oku)