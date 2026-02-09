Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.

Turan Dursun İrtidat Hareketi'nin Tahlili


09 Şubat 2026 20:36
Turan Dursun İrtidat Hareketi'nin Tahlili

Bismillah

I

Bir şeyin mantık dışı olduğunu anlamak için mantığın ve o şeyin tanımı yapılmalıdır. Mantık aklın doğru kullanılmasıdır. Din ise, nakil gelen bilgilere inanmaktır. Dine iman, mantık ile çelişmez.

Din nakildir. Mantık ise insan vicdanı karşısında tek başına doğruyu gösteremez. Mantık değişkendir. Mantığa göre tek doğru yoktur. Halepçe?yi bombalayan Iraklı asker de, bilgisayar üzerinden muhtaçlara yardım gönderen zengin de kendine göre mantıklı bir yol izlemektedir. Mantığın iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şey vicdandır, vicdan yapısını ise din belirler.

İslâm dininde, ilmihal bilgileri içinde fıkıh, tefsir, kıraat, hadis, kelam, tasavvuf gibi din ilimleri ile, mantık, münazara, fizik, kimya, tıp ve astronomi gibi fen ilimleri de bulunur. Fen bilgileri, İslâmî ilimlerin bir koludur. Turan DURSUN?u eleştiride temel aldığımız nokta; ilmihal bilgileridir.


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:37

II

Turan DURSUN adındaki müftülükten terk dinsiz, din içerikli kitaplar yazıyor ve bir dinsiz müftü gözüyle İslâm?ı anlatıyor. Şeffaf (gerçekçi) gözlük takmaya cesaret edemeyip siyah (eleştirel) gözlük takarak İslâmî olguları ?müftülüğün verdiği imtiyazla!- olumsuz göstermeye yelteniyor. Okurları, ?Bak Turan DURSUN, ölmeden önce islamcılara meydan okumuş, haydi çürütün yazdıklarımı demiş ama hiçbir hoca karşısına çıkamamış ve daha sonra Turan DURSUN?u öldürmüşler? diyorlar. Turan DURSUN?un kitaplarında islâmî kitaplardan naklettiği bilgiler doğrudur. Alimler bu yüzden Turan DURSUN ile tartışmaya gerek duymamışlardır. Dini metinlerde sorun yok, sorun; olguların ele alınış üslûbundadır. Bu dinsiz açıklamalarda ise, temelde iman edip etmemekte sorun vardır ki, yazar Turan DURSUN, iman etmediği her şeyi mantık dışı olarak kabul etmiştir. Mantık dışı olarak kabul ettiği alana ittiği dini, mantık dışı düzlemde ısrarla mantıksızlık kimliği içinde ele almış ve tüm dini dokümanları, daha baştan mantıksız gösteren gözlüğüyle iyice yoğurmuştur. Bu da her yüzyıl ortaya çıkan olağan masonik kaynaklı teolojik problemlerin benzeridir. Turan DURSUN?un açığa çıkardığı yeni bir şey yoktur. Bu yüzden islâmcılar bu tipik irtidat olayını ve yazarı Turan DURSUN?u muhatap almamışlardır. Turan DURSUN, dini bir konuyu, ?yobazlık, çağdışılık? olarak mantığına oturttuktan sonra din makaleleri yazmaktadır. Ayrıca Turan DURSUN?un öldürülmesi, İslâmcılarla ateistler arasındaki tartışma ve diyalog ortamını yok edip ortamı fiilî saldırganlığa itmek amacını gütmektedir ve Müslümanların işi değildir. Yine okurları, ?İslam dinini en iyi bilen Turan DURSUN, İslamın gerçek yüzünü açıklıyor?, diyerek Müslümanların açıklama ve cevaplarını saf dışı bırakıyorlar, ?Turan DURSUN?dan iyi mi bileceksin İslam?ı!? diyerek Müslümanları, dini savunma için bile konuşturmuyorlar. Okurlara göre, ?bir şeyi iyi bilen kişi, o şeyi en doğru şekilde anlatır?, ki bu denklemin yanlışlığı, biraz düşünülünce ortaya çıkıyor. Çünkü bir şeyi iyi bilen, o şeyi karalamak için pekâlâ haksız eleştirel yayın yapabilir, kitaplar da yazabilir. Yani dini iyi bilmek, dini karalamak için yayın yapmaya engel değildir. Halbuki dini, insanlar içinde en iyi anlayan o dinin peygamberidir (Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem), yüzyıllar sonra yaşamış ve bakkal defteri tutar gibi din kitabı yazan bir dinsiz (Turan DURSUN) değil. Din nakildir, kendi içinde mantıklıdır. Turan DURSUN?un din için eleştireceği alan; dinin terminolojisi, uygulanışı ya da tarihi değil, sadece ?din sahibine iman ya da imansızlık? konularıdır. Burada da bir eleştiri kıstasının olması gerekir. Yani, ben, elimde bir eleştiri kıstası olmadan Tevrat?ı eleştiremem, Zend-Avesta?yı eleştiremem. Çünkü her inanış kendi içinden tutarlı olduğundandır ki, her inanış kendi içinden bakıldığında ancak ne demek istediği anlaşılır.


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:38

III

Turan DURSUN, İslâm?ı olumsuz gösterirken NEYİ, hangi temeli ESAS ALMAKTA ya da neye göre İslâm?ı eleştirmektedir? Bilim tek temelimdir, diyor ya,

Bilimsel eleştiri kesinlikle sübjektif özellik gösterir. Ben aynı bilimi alır, Tanrı?nın kudretine bağlarım. Başka biri ise evrimin görüntüsüne. Bilim yön veren değil, yön verilendir. Japonya?ya atılan atom bombaları da bilimden çıkmıştır, akıllı cep telefonları da.

Turan DURSUN, İslâm?ı İslâm içinden eleştirme saçmalığındadır. Müslüman toplumun geleneksel kabulleri ile büyümüş ve Müslüman toplumun gözünden bir dinsiz kimliği ile Müslümanlığı eleştirecek kadar metotsuzdur.

Hiçbir felsefeci ya da psikolog, Turan DURSUN?un daha baştan esas aldığı metotsuzluğun çürüklüğüne eğilmiyor. İnanışlar, dinler, dışından - dışarıdan bakılarak anlaşılmaz. Dışarıdan bakmanın anlamı sadece ve sadece o inanışa inanmamanı ifade eder.

Eleştiride hareket noktası neresidir?

Turan DURSUN?un metodu nedir?

NEYİ, NEYE GÖRE eleştiriyor?

İçinden çıktığı Müslüman kültüre karşı hangi dayanak noktası var?

Bilimsel eleştiri dediğiniz bile sübjektiflikle başlar; bilinmeyenle başlar, hipotez üretilerek başlar.

Ki ondan dolayı bilim gün geçtikçe kendisiyle çelişir ve gelişir. Turan DURSUN?un İslâm?ı eleştirisinde kıstası, dayanağı bu yani bilim de olamaz. Bilimsel ahlâk da değişkendir.


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:39

IV

Üniversitede okutulan bir genel kimya kitabında (Petrucci, Harwood, Herring; Palme yayınları cilt 1, sayfa 3 ve sayfa 22-23) bu çarpıcı gerçek, şöyle ifade edilmektedir :

?Bilimsel yöntem gözlemler, deneyler, yasa ve hipotezlerin formüllendirilmesi ve kuramların bir bileşimidir. (?) Bir yemek kitabı kullanır gibi, yalnızca bir dizi işlemlerin izlenmesinin bilimsel başarıyı garanti edeceğine inanmak yanlış olur. Bilim adamları, kendi alanlarında bir düşünme dizgesi geliştirirler. Fakat böyle bir dizge başlangıçta başarılı sonuçlar verirse de zamanla daha az başarılı sonuçlara götürür ve yeni bir dizgeye gerek duyulmaya başlanır. Örneğin, psikiyatride uzunca bir zaman bütün zihinsel hastalıkların bedenin değil beynin bir ürünü olduğuna inanılmaktadır. Psikiyatride yeni bir dizge bazı zihinsel hastalıklara vücuttaki kimyasal dengesizliklerin sebep olduğunu kabul eder.?

?30 yıl kadar önce bilim adamları ?polisu? olarak bilinen, suyun yeni bir şeklinin bulunduğunu tartışıyorlardı. Rusya?daki bilim adamları bir su örneğinin yüksek saflıkta özel bir cam olan kuvartzdan yapılmış çapı çok küçük bir kapiler tüpün bir başka yerinde yoğunlaştığını kaydettiler. Yeniden yoğunlaşan su 150 santigrad dereceden büyük kaynama noktası, -30 santigrad dereceden küçük erme noktasına ve normal suya göre daha büyük olan yoğunluğu gibi tuhaf özelliklere sahipti. Bazı Amerikalı araştırıcılar yoğunlaşmış suyu, yaptıkları önemli bir deneyde spektroskopi diye bilinen bir yöntemle çok dikkatli incelemişlerdir. Yöntem bir maddenin yapısını molekül seviyesinde incelemek için tasarlanmıştır. Spektroskopik veriler yeniden yoğunlaşmış suyun bir çözelti değil saf bir madde olduğunu göstermiştir. Yaklaşık bir yıl içinde yeni raporlar, polisudaki çözünmüş safsızlıkları gösterdi. Şimdi bunlar, sudaki safsızlıklara yorumlanmmaktaydı. 1970?de bilim adamları safsızlıklarından tamamen arınmış polisu?yu kapiler tüplerde oluşturamadıklarını açıkladılar. Bütün bunlardan sonra bilim çevresinin ulaştığı sonuç polisuyun , suyun saf olmayan bir şekli olduğudur. Bilimin kendini düzeltmesi gibi, bilimsel yöntemin çok önemli bir yönü de açığa çıkmıştır. BİLİM BAZEN YOLDAN ÇIKABİLİR, fakat sonunda tekrar doğru yola girer.?


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:41

V

Turan DURSUN?un İslâm?ı eleştirisinde dayanağı bu yani bilim de olamaz. Bilimsel ahlâk da değişkendir.

Bütün ansiklopedik tanımlara bakınız : DİN NAKİLDİR. Dinin karakteristik özelliği onun sorgulanamaz oluşudur.

İnançsız için, ya inanırsın o dine ya da inanmaz saygı duyarsın.

Ama temel aldığın bir eleştiri kıstası olmadan kesinlikle eleştiremezsin.

Ben Tevrat?ı mantıksız buluyorsam ya da eleştirmeye hakkım varsa elimde Kuran-ı Kerim olduğu içindir.

Kuran?ın 1400 sene evvelki halini bir tarafa bırakalım.

Bugünü hatta şu anı konuşalım.

Şimdi en yakın kitap raflarından elinize bir Kuran-ı Kerim Meali alınız. ?Bu Kuran eğer Yaratan?ın sözü değilse haydi benzerini yazın? cümlesiyle karşılaşırsınız.

Tüm dinlere ve dinsizliklere meydan okuyuştur bu cümleler.

Mesela Musevîleri ele alalım.

Musevîler, eğer Kuran?ın bu düello çağrısına cevap vermezlerse, bu durum, Musevîlik dininin bittiğini gösterecektir. Yani gelecek Musevî nesiller, geçmişteki Musevî atalarının ?Kuranın benzerini yazma? konusunda gösterdikleri acziyeti görüp İslâm dinine yaklaşacak ve İslâm olacaktır.

Musevî dininin noktalanması söz konusudur.

Bu yüzden örneğin Musevîler, Kuran?ın bu düellosunu yanıtlamalıdır.

Teşebbüs özgürlüğü ve çok serbest bir tartışma ortamı sağlamıştır Kuran.

Ama cevap veren yoktur. O yüzden çağlar boyunca İslâm dinini yıkmak ve İncili değiştirdikleri gibi Kuran-ı Kerim?i de değiştirmek amacıyla yahudiler her asırda sahte İslâm alimi yetiştirirler. İslâm?a karşı kullandıkları şey mantık ya da bilim değil, kendi anladıkları mantık ve bilimdir.

Hepsi fos.

Çünkü her dine kendi içinden NAKİL yoluyla bakılır ve sorgulanmaz. Sorgulamak için dine dışarıdan bakmak lazımdır ve dine dışarıdan bakabilmek için bir eleştiri kıstasının olması gerekir.

Turan DURSUN akıl diyor, bilim diyor ama bu olgular bile değişkendir. Turan DURSUN Müslüman&dinsiz karışımı bir üslupla olguları bulamaç haline getirmiştir.

Artık isteyen okusun.

Çünkü isteyen herkes İslâm?ın doğru biçimini Ehli Sünnet vel Cemaatin Nakil kitaplarından öğrenebilir. İslâm hâşâ sahipsiz değildir. (Tavsiye : Hakikat Kitabevi eserlerini oku)


sevdam85
Aday Memur
09 Şubat 2026 20:42

Kendi yazımdır.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Turan Dursun İrtidat Hareketi'nin Tahlili3 Kasım 2024Hazreti Aişe Annemizin Evlilik Yaşı 19'dur.SansürDış politikaDeprem

Sözlük

yalnız kalmak 1 son 1 haftada yaşananlar 2 aç karnına kahve içmek 1 Sonunu bile bile 1 cemre 1 dandini dandini dastana 2 sıfırdan başlamak 1 canım kendim 1 bir kitap intihar eder 2 bir ölünün anı defteri. 1

Son Haberler

Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandıKonut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilirKaçak kömür ocağını su bastı: 1 ölü, 1 yaralıRamazan öncesinde marketlerde 1,7 milyon ürün daha denetlendiDilovası'ndaki patlamanın iddianamesi yeniden hazırlandı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi