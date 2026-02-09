Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Gsb Görevde Yükselme


09 Şubat 2026 22:00
Gsb Görevde Yükselme

Arkadaşlar gençlik ve spor bakanlığı ünvan değiştirme teknikerlik sınavına gireceğim ancak bölüm adlarında sadece bilgisayar yazılmış bilgisayar diye zaten bir bölüm yok bende web tasarımı ve kodlama mezunuyum yök tarafından tekniker olarak sayılsa da bir eşdeğerlik belgesi alma durumu varmış nasıl alınır veya nasıl dilekçe verilir yöke kısaca ne yapmalıyım bilgisi olan var mı yardımcı olacak

Çok Yazılan Konular

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini Alalım5 Bin Günle Emekli Olanla, 9-10-11 Bin Günle Emekli Olan Aynı Maaşı Mı Alsın!Memuriyet Öncesi Yapılan AskerlikMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2027 Diriliş Yılı Olacaktır! 2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımSGK, 2026 Yılında GYS Açılacağı Söylentisi2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Bütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen Üyelerine2026 Temmuz Memur Zammı

Sözlük

cemre 1 canım kendim 1 ramazan ayı 1 merak kediyi öldürür 1 yalnız kalmak 1 ghosting 1 bir kitap intihar eder 2 yazar kasa 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 yazıp yazıp silenler 2

Son Haberler

Sağlık Personeline Mesai Dışı Çalışmaları İçin İzin Kullandırılabilir Mi?10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıBorsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 40 tutuklamaMossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi