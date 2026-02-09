Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uzman Öğretmenlik Onay Süreci


09 Şubat 2026 22:21
Uzman Öğretmenlik Onay Süreci

Eğitimi bitirdim, hak ettiğim tarih 26 Şubat, onay bekliyor hala. Sizce Mart maaşına yetişir mi? Veya şu an eğitimi bitirip de onaylanan arkadaş var mıdır?


tonya61
Memur
09 Şubat 2026 22:31
Yetişir tabii ki,benim süre dolduğu gün halloldu.
