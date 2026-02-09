Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Gys sorular yayınlandı, kaç doğru yaptınız


09 Şubat 2026 22:24

Gys sorular yayınlandı, kaç doğru yaptınız
Herkese geçmiş olsun, dikkat ve iyi çalışma isteyen bir sınavdı

Bu ankete 2 saat 5 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Herkese geçmiş olsun, dikkat ve iyi çalışma isteyen bir sınavdı

Banu Akkan
Aday Memur
09 Şubat 2026 22:29
sınav zor muydu? kolay mıydı?

KARATEPE84
Aday Memur
09 Şubat 2026 23:09

Zordu

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.GYS sınav merkeziSeçmeli Ders TanımlanmasıUygulamayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?3+1 de eş durumunun kaldırılmasıZorunlu hizmet affı iptal edilmeli.Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Eylül 2023'te atanan 45 bin öğretmenin tercih yapamaması.İl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.

Sözlük

Sonunu bile bile 1 ramazan ayı 1 yazar kasa 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 merak kediyi öldürür 1 14 şubat 4 son 1 haftada yaşananlar 2 pazar sabahı ilahi dinlemek 2 aç karnına kahve içmek 1 ghosting 1

Son Haberler

Sağlık Personeline Mesai Dışı Çalışmaları İçin İzin Kullandırılabilir Mi?10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıBorsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 40 tutuklamaMossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi