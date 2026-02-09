Belediyede ünvan değişikliği

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Herkese merhabalar. 2023 yılında sözleşmeli memurluktan bu ay asli memurluğa geçtim. Eğitmen kadrosunda yer almaktayım fakat mezuniyetim radyo ve televizyon programcılığı. Teknikerlik için şartları sağlamama rağmen eğitmen yaptılar(mezuniyetime bakmadım eğitmen yapmışlar) İK ile konuştuğum zaman en başında söylemen gerekiyordu artık değişmez dendi bunun için ne yapmam gerekiyor. Tekniker kadrosu daha avantajlı olduğu için geçmek istiyorum

