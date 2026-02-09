Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elamanı Adrese Posta


09 Şubat 2026 23:45
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elamanı Adrese Posta

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi son alımda adrese posta olan isimleri yayınladı. İsimler daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından paylaşıldı. ve ne yazık ki bu isimler aynı isimler olarak yansıdı. üstelik bunların dışında diğerleri geçersiz başvuru. ortalama ve ales puanlarına bakınca neden bu yolu tercih ettikleri belli. YÖK görmüyor, ya da duymamazlığa veriyor. devlete yükten başka nedir?? ama kimin umrunda. helal mi?? tartışılır.

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıDoçent adayları hakkında yapılan bilimsel araştırma ve yayın etiği incelemeleriöğretim üyesi özel şartlarÖğretim üyeliğinde Özel şartların iptali2026 Akademik KadrolarıTR Dizin dergilerin ücretli olması!

Sözlük

ghosting 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 aç karnına kahve içmek 1 dandini dandini dastana 2 sigarayı bırakma günü 4 ramazan ayı 1 bir kitap intihar eder 2 yazar kasa 1 menajer 1 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Sağlık Personeline Mesai Dışı Çalışmaları İçin İzin Kullandırılabilir Mi?10 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıBorsada kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 40 tutuklamaMossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi