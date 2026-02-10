Apple MacBook Air öğrencilere 34.999 TL ve Beats kulaklık hediye

Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Arkadaşlar macbook almayı düşündüğüm şu sıralarda pozitif teknolojinin bu kampanyası sosyal medyada önüme düştü bana çok uygun geldi.

Apple MacBook Air piyasadan 10bin daha ucuz ve beats kulaklık da hediye ediyorlar. o da nerden baksan 5bin tl civarlarında.

Yalnız anladığım kadarıyla adamlar Apple eğitim partneri oldukları için sadece öğrencilere ve öğretmenlere bu indirimi veriyorlar. Üniversite öğrencisi olduğum için öğrenci kimliğimle birlikte bu kampanyadan faydalanabileceği söylediler.

Sizce almalı mıyım? daha ucuzunu bulabileceğimi sanmıyorum.

https://www.pt.com.tr/macbook-air-13-6-inc-m2-8cpu-8gpu-16gb-256gb-gece-yarisi-mc7x4tu-a

