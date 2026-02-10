Erken Seçim Memur Ve Memur Emeklisi

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Diyanet İşleri: Memur, esnaf, asgari ücretliye fitre-zekat verilebilir. Bu cümleyle başlamak istedim. Ne hale geldik arkadaşlar gerçekten çok vahim. şahsım için değil başta emekli memur abi ve ablalarımıza Allah yardım etsin. memur ve memur emeklisi Tüik in enflasyonuna ezdirildi. Seçim zamanı memur ve memur emeklisine söz verdikleri hiçbir vaat yerine getirilmedi. Yetkili sendikalar Memursen ve Kamusen memur ve emeklisini perişan etti. Hükümet seçim zamanı memur ve memur emeklisine hiçbir vaatle gelmesin zaten yapmıyorlar oda ayrı bir konu.... Yalnız şu da unutulmasın memur ve memur emeklisi 25 milyonluk bir aile.


Memur emeklisi maaşı gerçekten içler acısı. 70 bin TL alan bir memur bugün emekli olsa 34 bin TL maaş alıyor. Bu durum iş hayatının doğasına aykırı. Memur emekli olacak, yeni mezunlar, memur olma hayali kuranlar da memur olacak. Memur Emeklileri yılların verdiği iş ahlakı ve terbiyeyle sesini yükseltmez, Devlete bağlılık esastır. Ancak maaş adaletsizliği insanların canına tak etmiş durumda. Memur Sendikaları açılışlar, siyasi mesajlar vermek yerine memur emeklisinin derdiyle dertlenmeli.

3600 ek gösterge seçim vaadini bekleyen 470 bin insan var. 3600 ek gösterge de memur ve memur emeklisi için değerlidir.
