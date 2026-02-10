Erken Seçim Memur Ve Memur Emeklisi

Memur emeklisi maaşı gerçekten içler acısı. 70 bin TL alan bir memur bugün emekli olsa 34 bin TL maaş alıyor. Bu durum iş hayatının doğasına aykırı. Memur emekli olacak, yeni mezunlar, memur olma hayali kuranlar da memur olacak. Memur Emeklileri yılların verdiği iş ahlakı ve terbiyeyle sesini yükseltmez, Devlete bağlılık esastır. Ancak maaş adaletsizliği insanların canına tak etmiş durumda. Memur Sendikaları açılışlar, siyasi mesajlar vermek yerine memur emeklisinin derdiyle dertlenmeli.

