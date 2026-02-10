Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
10 Şubat 2026 11:22
2. Şarkın kalkması şark hazırlık sırasını etkiler mi? Yani şark hazırlık daha az kişiye mi gelir?


nobody3465
Aday Memur
10 Şubat 2026 11:56
bir kaç tane ilin şarktan kalkması, sürelerin uzaması ve gönüllülerin çok olması nedeniyle oran değişmez hatta şarka giden sayısı azalabilir bu sene diye düşünüyorum. sonuçta geçen yılda 2. şarka nerdeyse kimse gitmedi

Alidmr58
Şef
10 Şubat 2026 11:57

Hiç şarkını yapmamışlara gelecek hazırlık. Misal şarka 100 personel gidecekse önceki yıllarda 70 kişi hiç şarkını yapmamış 30 kişi de 2.şarkını yapmış kişilerden oluşurdu liste. Şimdi 2026 yılı için 2.şark tebligatı yapılmayacağı için şarka gidecek tüm personel hiç şarkını yapmamışlardan oluşacak (Gönüllüler hariç).

Şarktan çıkan iller olduğu için geçen yıl giden personelden daha az kişiye şark hazırlığı geliceği için pek bir değişiklik olmaz sayılarda.

2.şarkta şu an için kalkmadı sadece 2026 yılı için tebligat alınmayacak.

