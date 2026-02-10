Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Malum sendikanın gelmeyen hediyesi


10 Şubat 2026 11:25
Malum sendikanın gelmeyen hediyesi

Malum sendikanın 3 aydır gelmeyen ogretmenler gunu hediyesi hakkında bilgisi olan var mı


fakulteli24
Şef
10 Şubat 2026 11:37

temsilcinizle görüşün hocam hediyeler onlara gidiyor


Yagız199
Aday Memur
10 Şubat 2026 12:07

Sürekli gelecek belli değil diyor

fakulteli24, 48 dk. önce

temsilcinizle görüşün hocam hediyeler onlara gidiyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Seçmeli Ders TanımlanmasıGYS sınav merkeziUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.3+1 de eş durumunun kaldırılmasıSigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?İl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Eylül 2023'te atanan 45 bin öğretmenin tercih yapamaması.

Sözlük

duayen 2 bir ölünün anı defteri. 1 cemre 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 25'inden sonra herkes yaşıttır 1 yazar kasa 1 her konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 yalnız kalmak 1

Son Haberler

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor GözaltındaKurtlar Vadisi'nin Hanımağa'sı hayatını kaybettiHakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltındaİkinci el elektrikli otomobile yönelik talebin yükselmesi bekleniyorSanayi üretim endeksi Aralık 2025'te arttı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi