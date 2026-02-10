Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polislikten Meslekten Çıkarma aldım. Başka kurumdan red verdiler. Emsal karar arıyorum..!


10 Şubat 2026 11:28
Polislikten Meslekten Çıkarma aldım. Başka kurumdan red verdiler. Emsal karar arıyorum..!
Meslekten çıkarmaya konu olan adli olay TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak) 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi. 657 DMK'ya göre Meslekten çıkarma ve TCK 191 engel değil ancak Tarım Bakanlığı komisyonunda red vermişler. Başına böyle bir şey gelen oldu mu? Dava açacağım mahkeme emsal kararı olan var mı?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerAnkara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURKEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİstifaButon ne açıklanacakKarakol, Önleyici ekipler, Trafik 26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarMahkeme kararıyla POLSAN ihyasıBatı batı 7 il ZorunluluğuDisiplin Süreci İşleyişi

Sözlük

yazıp yazıp silenler 1 Sonunu bile bile 1 bir kitap intihar eder 2 bir ölünün anı defteri. 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 pazar sabahı ilahi dinlemek 1 duayen 2 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 son 1 haftada yaşananlar 2 canım kendim 1

Son Haberler

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor GözaltındaKurtlar Vadisi'nin Hanımağa'sı hayatını kaybettiHakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltındaİkinci el elektrikli otomobile yönelik talebin yükselmesi bekleniyorSanayi üretim endeksi Aralık 2025'te arttı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi