Polislikten Meslekten çıkarma aldım. Başka kurumdan red verdiler. Emsal karar arıyorum..!

Meslekten çıkarmaya konu olan adli olay TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak) 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi. 657 DMK'ya göre Meslekten çıkarma ve TCK 191 engel değil ancak Tarım Bakanlığı komisyonunda red vermişler. Başına böyle bir şey gelen oldu mu? Dava açacağım mahkeme emsal kararı olan var mı?

Meslekten çıkarmaya konu olan adli olay TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak) 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi. 657 DMK'ya göre Meslekten çıkarma ve TCK 191 engel değil ancak Tarım Bakanlığı komisyonunda red vermişler. Başına böyle bir şey gelen oldu mu? Dava açacağım mahkeme emsal kararı olan var mı?