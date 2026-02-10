Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

ENGELLİ BELGESİ MEMURİYETTE KATKISI


10 Şubat 2026 12:43
ENGELLİ BELGESİ MEMURİYETTE KATKISI

%40 engelli raporum mevcut şu anda memurum herhangi maddi bir getiri saglayacak bir durum mevcut mu şu anda devlette..birara engelli maaşlarda biraz farkediyordu sanirim o esitlendi mi simdi

önerileriniz varsa

