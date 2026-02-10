Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

oparasyon parası


10 Şubat 2026 12:47
oparasyon parası
arkadaşlar güncel oparasyon parası alan iller ve miktarlarını yazabilir miyiz şuan uşaşmak zor bu bilgiye birilerine yardımcı oluruz belki teşekkürler şimdiden yardımcı olan katkı sunan herkese

Alp340626
Şef
10 Şubat 2026 13:39
hastaneler özel okullar terör tazminatı var zaten bilgi olarak tercih yaparken
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerAnkara'da polisin darp edilerek öldürülmesi-TUVTURKEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİstifaButon ne açıklanacakKarakol, Önleyici ekipler, Trafik Batı batı 7 il Zorunluluğu26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarMahkeme kararıyla POLSAN ihyasıŞark hazırlık?

Sözlük

sigarayı bırakma günü 4 aç karnına kahve içmek 1 bir ölünün anı defteri. 1 bir kitap intihar eder 2 yazar kasa 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 cemre 1 yazıp yazıp silenler 1 yalnız kalmak 1 25'inden sonra herkes yaşıttır 1

Son Haberler

Bungalovda uyuşturucu satan sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendiYazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna UğurlandıLüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!TBMM Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindiDevlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi