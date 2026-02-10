Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Yüksek Lisans İşlenmesi


10 Şubat 2026 12:48
Yüksek Lisans İşlenmesi

merhaba arkadaslar,gecen yuksek lisans programini bitirdim ve devlet dairesinde sanayi bakanligi personeline biraktim..cocuk bana diyor ki isledik fakat yoksisten bilgilerinizi cekemiyoruz boş cikiyor falan

dolayisiyla bu belgemin yururluge konup konmadigini,herhangi hata olup olmadigini kontrol edecegim bir yer mevcut mu,edevlette falan vs


santana10
Daire Başkanı
10 Şubat 2026 14:11

Mezun olduğunuzda okulunuz YÖK'e bildirdiği an işleniyor eğer E devlet ten girdiğinizde YÖKSİS de gözükmüyorsa okulunuzla görüşün konuyu Kurumunuz Personel Bilgi Sistemi ile HİTAP sistemine kaydınızı yapması lazım onada dikkat edin

