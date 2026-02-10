Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Yüksek Lisans Belgesi Sisteme Girme


10 Şubat 2026 12:50
Yüksek Lisans Belgesi Sisteme Girme

merhaba arkadaslar,gecen yuksek lisans programini bitirdim ve devlet dairesinde sanayi bakanligi personeline biraktim..cocuk bana diyor ki isledik fakat yoksisten bilgilerinizi cekemiyoruz boş cikiyor falan

dolayisiyla bu belgemin yururluge konup konmadigini,herhangi hata olup olmadigini kontrol edecegim bir yer mevcut mu,edevlette falan vs


Karizmaunl
Genel Müdür
10 Şubat 2026 12:55

Selamlar, öncelikle hayırlı olsun. Bu durum genelde üniversite ve YÖKSİS arasındaki veri aktarımından kaynaklanıyor. Şu adımları izleyerek sorunu çözebilirsin.

Öncelikle e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama kısmına gir. Eğer orada belgen görünmüyorsa, Bakanlıktaki personelin sisteminde de görünmesi imkansızdır. Çünkü tüm kamu kurumları veriyi oradan çeker.

Eğer e-Devlette mezuniyetin görünmüyorsa, hemen mezun olduğun üniversitenin öğrenci işlerini ara. Mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS sistemine aktarılmasını talep et. Bazen yoğunluktan ya da sistemsel hatadan dolayı bu işlem gecikebilir. Onlar sisteme işlediği anda e-Devlette görünür hale gelir.

E-Devlette mezuniyetin göründüğü halde personel hala hata alıyorsa, bazen sistemlerdeki verileri güncelle butonuyla yenilemeleri gerekebilir. e-Devletten aldığın barkodlu mezuniyet belgesini kendilerine iletmen de işlerini kolaylaştıracaktır.


makinemuhendis
Aday Memur
10 Şubat 2026 14:03

edevlette gorunuyor da yoksisten cekince problem oluyormus

Karizmaunl, 2 saat önce

santana10
Daire Başkanı
10 Şubat 2026 14:46

Makina Yüksek Mühendisi unvanı yazılımı diplomanızda ona da bakın

