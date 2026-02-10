Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Devlet Memurluğunda Ünvan Düşümü Var Mıdır?


10 Şubat 2026 13:43
Arkadaşlar linçlemeye kalkmayın. 10 senelik devlet memuruyum. kadrolu zabıt katibi olarak görev yapıyorum. devlet memurluğunda görev düşme varmıdır.?

misal memurluktan daha alt bir kadroya ..?


semre33
Aday Memur
10 Şubat 2026 13:50

seni cok iyi anlıyoruz. hepimizin muzdarip oldugu konular malum.


turcinsaniant
Aday Memur
10 Şubat 2026 13:54

bende düşmeye çalışıyorum şoför veya mübaşir istiyorum inşallah mümkündür


delocan
Memur
10 Şubat 2026 13:55
kurum değişikliği icin mi

ulubatlihasan35
Aday Memur
10 Şubat 2026 13:55

malesef meslektaşım malesef hepimiz muzdaribiz bu konularda .

damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar

ulubatlihasan35
Aday Memur
10 Şubat 2026 13:57

Tanıdığım bir il adliyesinde adam teknisyen iken, idari işler müdürü oldu 1 sene geçmeden tekrar müdürlüğü bıraktı teknisyen kadrosun geçti bu nasıl oluyor gerçekten ya yapılabiliyor ya da direk torpil işi

ulubatlihasan35
Aday Memur
10 Şubat 2026 13:59

yok hocam, kendi kurumum da daha alt kadro için

