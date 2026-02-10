Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Mobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?


10 Şubat 2026 14:16
Mobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?

Arkadaşlar 6 aydır bir kalemde çalısıyorum. Gerek hakim, gerek müdür, gerek çalışanların tavırları ve davranışları cok sıkıntılı. kalem personelleri ağırlıklı bayan olduğu için cok ağız dalaşına girmiyorum. kendimide ezdirmiyorum. hakettiği dilden konusuyorum bazılarına.

fakat hakim ve müdür olsun, sürekli soruşturma acacakmış gibi, ve işi bilmemenin üzerimde yarattığı psikolojik baskıda eklenince işin içinden çıkılmaz bir hale girmeye başladı. tayin olup geldiğim yerde bu şekilde bir tavır ve tutumla karşılaşmayı beklememiştim.

siz siz olun ; yerinizden mutluysanız, memnunsanız, yol mesafe git gel (km acısından) problem yapmayın. bir atasözü vardır. ''yerinden oynayan 70 belaya uğrar'' buraya geldiğimdem beri başıma gelmeyen kalmadı.

İşi bilmiyorum; çünkü işi daha çok bilen diğer arkadaşla daha iyi hakim

- bana gelince sürekli ters ters bakmalar, azarlar gibi konuşma uslubu

- sürekli soruşturma ile tehdit etmesi

- yıllık izin istedim alt tarafı 3 gün 40 dereden su getirdiler

- her yaptığım hareket göze batıyor.

sayın memur arkadaşlar şimdi kalkıp konuyu HSK , Adalet Bakanlığı ilgili mercilere yazsam başıma bir sürü bela gelecek tahmin ediyorum. malum ekonomik şartlar istifada edemiyorum şu aşamada.

sizce ne yapmam lazım. sayın meslektaşlar? komisyona dilekçe verdim kalem değişikliği için reddettiler. tayin dilekçesi verdim eski çalıştığım yere dönmek istiyorum bir gelişme yok. gerçekten hayatımdan bezdim. saygılarımla..


Canimİstanbul
Aday Memur
10 Şubat 2026 14:22

çalıştığım bir iş mahkemesinde bana da aynısını yapıyorlardı toplu olarak

hakimi ayrı müdürü ayrı katipler ayrı

en sonunda patladım

soruşturma açıyorsan aç dedim

bas bas bağırdım

kendinize daha iyi bir katip bulun madem gönderin beni bu kadar kötüysem dedim

o oldu

sonra düzeldiler

kibarlık yapmayın

kabalıktan anlıyor mayaları

