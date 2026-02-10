Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Koruma Güvenlik Başvuranlar?


10 Şubat 2026 14:20
Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Koruma Güvenlik Başvuranlar?

atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu başkanlığına koruma güvenlik olarak başvuranlar kaç puanla başvurdunuz

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımı3+1 de Eş Durumunun Kaldırılması HakkındaSözleşmeli Personel 1 Yıl Dolunca Eş Tayini İsteyebilir Mi?2025/2 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı3+1 Sözleşmeli Mühendis Tarım BakanlığıYüksek Lisans İşlenmesiMerkezde uzmanlık mı taşrada mühendislik mi?

Sözlük

yazar kasa 1 aç karnına kahve içmek 1 duayen 2 bir kitap intihar eder 2 cemre 1 gözünü açmak 1 25'inden sonra herkes yaşıttır 1 sigarayı bırakma günü 4 canım kendim 1 merak kediyi öldürür 1

Son Haberler

Bungalovda uyuşturucu satan sanığın 22,5 yıla kadar hapsi istendiYazar Bülent Akyürek Son Yolculuğuna UğurlandıLüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!TBMM Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindiDevlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜVTÜRK'e Sert Tepki

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi