10 Şubat 2026 14:24
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 22. hafta

Maç Başlangıcı: 13 Şubat 2026 Saat: 20:00

Gençlerbirliği-Rize

Alanya-Konya

Kocaeli-Gaziantep

Göztepe-Kayseri

Kasımpaşa-Karagümrük

**********************************************

Antalya-Samsun

Galatasaray-Eyüp

Trabzon-Fenerbahçe

Başakşehir-Beşiktaş

***********************************************

Hoffenheim-Freiburg

Werder Bremen-Bayern Münih

Stuttgart-Köln

Borussia Dortmund-Mainz

Maç Skoru: Galatasaray-Eyüp

