orman genel müdürlüğü x işletmesinde sözleşmeli personelim kiram 18 lojman hakkı tanınmıyor bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz başka bir ilden geldik ev kirası+ depozito+emlakçı parası olmak üzere kiranın 3 katı tutar ödeyerek işe eksiden başladık kurumda 6.ayımızı dolduracağız lojman konusunu görüştüğümüzde ise sizin sözleşmenizde size lojman tahsis edilmeli gibi bir durum yok siz şef değilsiniz sizin neyinize gibi bir tavır sergilendi atanmak çok güzel bir şey olsa da olumsuz yanlarından hiç bahsedilmemişti ev sahiplerinin memur olduğumuz için kiramıza 1000 lira bile indirim yapmaması bize çok dokundu ve tayin hakkı evlenirseniz bile gidemezsiniz eşinizin sizden üst olursa asker polis olursa ancak eş durumu kullanacağımız söylendi bu durumlar doğru mu