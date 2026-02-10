Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği


10 Şubat 2026 14:57
4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği

Arkadaslar özelleştirme sonrası önce 4 C sonra 4B şimdide 657 olarak çalışanlardan Gelir idaresinde tüm kurumlarda bulunan ünvan değişikliği yönetmeliğine göre sınavsız ünvan değişikliği yapılmıştır Bu haktan tüm kurumların yararlanması için memurlar net den destek bekliyoruz.


tedascıhasan
Aday Memur
10 Şubat 2026 15:05

Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde ve Isparta İl Merkezinde Gelir İdaresindekiler geçti sınavsız.


sensiz_aslaa
Aday Memur
10 Şubat 2026 15:07
Burayı yöneten editörden ricamız bu konuyla alakalı bi görüş haberi yayınlamasını bekliyoruz lütfen edip beyle iletişim kurmak istiyoruz.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
10 Şubat 2026 16:06

Hangi ünvana geçtiler?


sensiz_aslaa
Aday Memur
10 Şubat 2026 16:08
Teknisyen tekniker

sensiz_aslaa
Aday Memur
10 Şubat 2026 16:09
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadrolardan yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değışıkliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler. (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabılir. (4) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
10 Şubat 2026 17:27

Eski işyerlerindeki ünvanları yani özelleştirmeden önceki ünvanları neydi?

sensiz_aslaa, 3 saat önce
Teknisyen tekniker
