4 C/B/A özelleştirme mağdurları sınavsız ünvan değişikliği

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadrolardan yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değışıkliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler. (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabılir. (4) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atama yapılabilir. c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadrolardan yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değışıkliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler. (3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabılir. (4) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere