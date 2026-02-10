Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli Personel in Kariyer kapısı üzerinden hak kazandığı atama için kayıt olmaya gitmezse ne ol


10 Şubat 2026 16:15
İyi günler,

Ben 1 ay önce sözleşmeli personel isteği ile açılan ilandan dolayı mülakata girdim ve kazandım. Yaklaşık 2 ay içinde arşiv araştırması yapılıp benden gerekli kayıt belgeleri istenecek. Ben bu mülakatta hak kazandığım pozisyonu 2024 kpss ile kazandım ve bu pozisyon için sözleşme imzalayıp göreve başlarsam ve 2026 kpss'ye girip iyi bir puan yaparsam, yaklaşık 7 8 ay sonra şu anki bulunduğum pozisyondan istifa edip başka sözleşmeli personel kadrosu için başvuru yaparsam o pozisyona seçilebilir miyim, hakkım olur mu?

Cevaplarınız için teşekkürler.

