Araştırma görevlisi?

Lisansüstü için kesinlikle hayır, bu konuda YÖK'ün kararı var. Ancak Lisans öğrencileri için olabilir. Normalde akreditasyon kuruluşları 1. danışmanın mutlaka öğretim üyesi olması gerektiğini belirtiyorlar ama bunu uygulayan okul sayısı kadar uygulamayan okulda çok.

Önceki kurumumda kesinlikle öğretim üyesi olacak, arş gör atanmayacak deniyordu ve danışmanlık yapmıyordum. (Vakıf üniversitesi) Şimdi devlet üniversitesindeyim 2 yıldır danışmanlık yapıyorum. Hem de resmi bir şekilde, sisteme kayıtlı olan benim. Normalde vakıftayken de ben takip ediyordum ama sistemde kayıtlı olan öğretim üyesiydi, onun hesabından girip bakıyorduk. Okuldan okula değişiyor diye düşünüyorum, kesin bir karar olmadığı için de araştırma görevlilerine verebiliyorlar.

Ayrıca önlisans öğrencileri için myo'da öğr görler danışmanlık yapabiliyor dolayısıyla lisans için arş gör yapamaması saçma olur.