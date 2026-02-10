Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli Personel Evrak Teslim Etmezse Bir Yıl İşe Girememe Cezası Olur Mu?


10 Şubat 2026 17:35
Sözleşmeli Personel Evrak Teslim Etmezse Bir Yıl İşe Girememe Cezası Olur Mu?

Sözleşmeli Personel Kariyer kapısı üzerinden başvurduğu pozisyon için mülakatı kazandıktan sonra Evrak Teslim Etmezse Bir Yıl İşe Girememe Cezası Olur Mu?

