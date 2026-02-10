Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Çkys ye düşme


10 Şubat 2026 17:42
Çkys ye düşme

Merhaba. Tahmini ne zaman çkys ye düşeriz bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Ankara'da çalışılabilecek en iyi hastaneler nereler bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirimGYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıİl ve ilçe sağlık müdürlüğüEngelli durumu tayiniBebek nöbet Engelli bir hemşirenin eğitim hakkının hastane idaresi tarafından engellenmesiDevlet hastanesinden TSM'ye geçişDoğum iznindeyken atamaİl ve ilçe sağlık hemşire için nasılASM geçiş hakkında

Sözlük

merak kediyi öldürür 1 yazar kasa 1 bir ölünün anı defteri. 1 yalnız kalmak 2 sıfırdan başlamak 1 yazıp yazıp silenler 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 günün sözü 1 14 şubat 4 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1

Son Haberler

Kırşehir merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklamaBakan Güler: YPG/PYD/SDG'nin devlet kurumlarına entegre olması tek çıkar yolÇöp ayrıştırma bandında yeni doğmuş bebek cesedi bulunduKDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?Borsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi