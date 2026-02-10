Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : StMngr
Çok Yazılan Konular
2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıAraştırma Görevlisi YÖK Başkanı: Yaz Dönemini de kapsayan ilave sömestr dönemi geliyorTR Dizin dergilerin ücretli olması!Doçent adayları hakkında yapılan bilimsel araştırma ve yayın etiği incelemeleriAraştırma görevlisi?2026 Akademik Kadrolarıöğretim üyesi özel şartlarÖğretim üyeliğinde Özel şartların iptali
Sözlük
Son Haberler
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecekHuzurevinde şiddet görüntüleri iddiasına DMM'den yalanlamaMesut Özarslan'dan Özgür Özel'e 'yalancı' ve 'iftiracı' suçlaması!Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında dava: İlk duruşma 16 Mart'taPolis memuru yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti
Editörün Seçimi
Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi