Eğitim mazereti devam ediyor mu?


10 Şubat 2026 20:21
Merhaba herkese, ilde 2. yılımı doldurdum eğitim mazereti tayini ile iller arası yer değiştirmek istiyorum( yüksek lisans dolayısıyla ). Milli eğitim bakanlığında eğitim mazereti tayini yapılıyor mu? Mazeret tayinlerinin içerisinde başlık altında yer almamış ancak diğer mazeretler başlığının içerisinde yer alır mı? Yardımcı olursanız sevinirim.


ingilizceci78
Memur
10 Şubat 2026 20:22

inşAllah olur ben de yapmak istiyorum


spock
Genel Müdür
10 Şubat 2026 20:42

Eskiden vardı. Herkes üçkağıt ile bunu suistimal edince kaldırdılar. Şu eş durumunu da düzeltseler keşke...


Banu Akkan
Aday Memur
10 Şubat 2026 21:03
eğitim mazeretini bilip de milli eğitimin bunu kaldırdığını bilmemek..

majesteleri7
Daire Başkanı
10 Şubat 2026 22:36

Yok öyle bi şey biraz araştırın


Banu Akkan
Aday Memur
10 Şubat 2026 23:06
işte kpsyle öğretmen alırlarsa sonuç

korkuyu_beklerken
Şef
10 Şubat 2026 23:26

yüksek lisans mazereti kalkalı .......

en son doktora dolayısıyla yapılabiliyordu ama onu da kaldırmış olabiliriler


Banu Akkan
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:21
MEB'de eğitim mazereti tayini yojjh hiç bir seviyede yohhh kompile yohhh
