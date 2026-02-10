Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Eğitim Mazereti


10 Şubat 2026 20:21
Eğitim Mazereti

Merhaba herkese, ilde 2. yılımı doldurdum eğitim mazereti tayini ile iller arası yer değiştirmek istiyorum( yüksek lisans dolayısıyla ). Milli eğitim bakanlığında eğitim mazereti tayini yapılıyor mu? Mazeret tayinlerinin içerisinde başlık altında yer almamış ancak diğer mazeretler başlığının içerisinde yer alır mı? Yardımcı olursanız sevinirim.


ingilizceci78
Memur
10 Şubat 2026 20:22

inşAllah olur ben de yapmak istiyorum


spock
Genel Müdür
10 Şubat 2026 20:42

Eskiden vardı. Herkes üçkağıt ile bunu suistimal edince kaldırdılar. Şu eş durumunu da düzeltseler keşke...


Banu Akkan
Aday Memur
10 Şubat 2026 21:03
eğitim mazeretini bilip de milli eğitimin bunu kaldırdığını bilmemek..
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlerin ders saati ve süreleri arttırılmalıdır.Seçmeli Ders TanımlanmasıGYS sınav merkeziUygulanmayacaksa neden kanuna rotasyon koyuluyor?Zorunlu hizmet affı iptal edilmeli.Malum sendikanın gelmeyen hediyesi3+1 de eş durumunun kaldırılmasıİl içi mazerette hiçbir okulun açılmaması.Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?Sigorta girişi olmayan eski iş hizmet birleştirme yapılabilir mi?

Sözlük

gözünü açmak 1 cemre 1 sıfırdan başlamak 1 bir ölünün anı defteri. 1 mihalgazi belediye başkanı zeynep güneş 1 söyleyene göre kıymet bulan sözler 1 sigarayı bırakma günü 4 bir kitap intihar eder 2 son 1 haftada yaşananlar 2 merak kediyi öldürür 1

Son Haberler

Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecekHuzurevinde şiddet görüntüleri iddiasına DMM'den yalanlamaMesut Özarslan'dan Özgür Özel'e 'yalancı' ve 'iftiracı' suçlaması!Muhittin Böcek ve 41 şüpheli hakkında dava: İlk duruşma 16 Mart'taPolis memuru yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi