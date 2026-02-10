Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

MEMURİYET VE KVKK SURECİ


10 Şubat 2026 22:14
MEMURİYET VE KVKK SURECİ

Eski hagb var 2 ay para cezası (60 x gun basina para cezası) şu anda devam eden kvkk ihlali iddiası davam var ki benim kasıtım yok..dolayisiyla yeni ceza ciksa mesela 2 yil hapis (ALLAH korusun) bu eski hagb ile cakismasi durumunda ,eski cezam para cezasi oldugu icin yeni ceza hapis olani hagb ye cevrilir mi veya toplamda 2 ay para cezasi ve 2 yil hapis cezasi cekmem mi gerekir

