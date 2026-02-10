Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek


10 Şubat 2026 23:30
Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek
Evet yeni adalet bakanımız hayırlı olsun, Cumhuriyet Başsavcısı olarak inşallah adalet personelleri haklarına daha hızlı kavuşması dileğiyle

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
10 Şubat 2026 23:40

Dediğin şahsa yüklenen bir misyon var. Üzerinde devamlılık gerektiren büyük dosyalar var. O dosyaların akıbeti belli olmadan almazlar onu oradan bu bir. İkincisi, hangi savcı hakim adalet personelini düşünmüş kü o da düşünsün. Bakan olsa bile adalet personeli umrunda bile olmaz. Bundan emin olabilirsin.


umutvar04
Aday Memur
10 Şubat 2026 23:42
bu gece Resmi Gazete'yi takipte kal, düzelecek inşallah. Adalet Hizmetleri sınıfı da gelecek 2026 yılı içinde. bekle gör
Mavi.Ufuklar, 2 saat önce

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
10 Şubat 2026 23:49

Daha iyi olacaksa neden olmasın. Hayırlısıyla, güzellikle, iyisi olsun.

umutvar04, 2 saat önce
umutvar04
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:01
baktın mı Resmi Gazete'ye birader :)
Mavi.Ufuklar, 1 saat önce

dca23
Şube Müdürü
11 Şubat 2026 00:10
adalet hizmetleri sinifini UNUTUN. o kadar soyleyeyim size

umutvar04
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:11
boş yapma birader, stareji planinda var. ayrıca bakan camiadan birisi
dca23, 1 saat önce
Myy3406
11 Şubat 2026 00:13
hayırlı olsun
