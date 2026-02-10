Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yeni İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi hayırlı olsun


10 Şubat 2026 23:48
Edip bey yeni İçişleri Bakanımızı açıkladı.

Dnipro06
Memur
11 Şubat 2026 00:04
hiçbir şey değişmez insana değer yok hergun intihar ediyor bir bir meslektaşlarımız , önceki İçişleri bakanlarina zerre hakkım varsa helal olmasın

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
11 Şubat 2026 00:08
Hayırlı olsun, Jandarma Polis maaşları eşitleme de unutulmaz İnşallah...

adanax343
Memur
11 Şubat 2026 00:09
önceki bakanın verdikleri sözleri unutun ahahaa

çağğri
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:12

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok. (Filmi izleyenler ne demek istediğimi anlar)


Myy3406
11 Şubat 2026 00:14
hayırlı olsun

khanjar.1
Memur
11 Şubat 2026 00:15

bakalım yeni bakanımız ilk ne zaman "çalışmalar devam ediyor" diyecek"


Srkan112
Şube Müdürü
11 Şubat 2026 00:16
Hee gelen söz verir yapacaz edecez iki sene geçer sonra yeni bir bakan gelir. Bu düzen böyle devam eder. Herkes de şimdi bir mutlu olur. Tamam işte bu kez yapacaklar diye

Kral0113
Şef
11 Şubat 2026 00:18

Bakan hakkında bilgisi olanlar yorumlayabilir mi bize katkıları olur mu olmaz mı nasıl biridir polise bakış açısı gibi


Srkan112
Şube Müdürü
11 Şubat 2026 00:21
Süper süper maaşları iyileştirir, çalışma sistemini kanunlaştırır, özlük hakları iyileşir çalışmalar devam ediyorrr derken hooop bir yıl sonra yine bakan değişir

sdtmtl
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:23
Mülkiyeli bürokrat ali gitti veli geldi bir halt olmaz
AsilKan0606
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:26
Oğlu tiktokta polis tehdit ederken nolacak yeaa oyun oynuyor bizimki diyen birisidir.
Fırtına6655
Aday Memur
11 Şubat 2026 00:30
kötü konuşmak istemediğimden yazmıyorum utanmazlar!

Hansez
Memur
11 Şubat 2026 00:44
herşey havada kaldı yine şaşırmadım

Anderson1
Şube Müdürü
11 Şubat 2026 00:54

Ben diyince hep kötü oluyorum ama zammı unutun beyler boşa bekleyip umut bağlayp çevrenizede ailenizede umut vermeyin 1 yıldır agzımda tüğ bitti forumda. Gene eksileyenler çıkar eminim


Bigballon
Aday Memur
11 Şubat 2026 01:03

Hala umudu olan meslektaşlarımı görmek beni umutlandırıyor halimize gülüyorum artık ne yapalım


Pol 09
Aday Memur
11 Şubat 2026 01:04
hayırlı olsun. bakanımızın oğlu da polis. umarım hayırlısı olur
Toplam 16 mesaj

